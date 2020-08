Huawei Mate 40 Pro : voici un premier aperçu des prix

Le Huawei Mate 40 Pro serait vendu à un prix de départ inférieur au Mate 30 Pro. Privé de licence Android suite aux sanctions américains, Huawei aurait décidé de revoir les prix de son futur flagship à la baisse. Une fuite en provenance de Chine offre en effet un premier aperçu de la grille tarifaire pratiquée par la marque chinoise.

Plusieurs semaines avant la conférence de lancement, un rapport du média chinois CNMO est venue lever le voile sur plusieurs éléments clés de la fiche technique du Huawei Mate 40 Pro. Sans surprise, le smartphone serait alimenté par le SoC Kirin 1000 couplé à 8 ou 12 Go de RAM. Huawei miserait sur un écran 90 Hz de 6,67 pouces conçu par LG.

Sur le même sujet : Mate 40 – 12 Go de RAM, 512 de stockage, voici la fiche technique de celui qui pourrait être le dernier flagship de Huawei

Huawei baisserait les prix par rapport au Mate 30 Pro

Surtout, le rapport évoque la grille tarifaire du smartphone pour le marché chinois. Apparemment, Huawei aurait choisi de revoir ses prix à la baisse par rapport à la précédente génération de Mate. Voici la liste des prix avancées par CNMO :

Mate 40 Pro 128 Go – 5999 yuans, approximativement 750 euros

Mate 40 Pro 256 Go – 6499 yuans, approximativement 800 euros

Mate 40 Pro 512 Go – 7399 yuans, approximativement 900 euros

Pour rappel, le Mate 30 Pro était en effet vendu au prix de départ de 6,399 yuans sur le marché chinois. On peut donc s’attendre à une baisse de prix sur les marchés européens, et notamment en France. Sur le marché français, le Mate 30 Pro était vendu au prix de départ de 1099 €. Privé de licence Android et des applications Google, Huawei n’a pas d’autres choix que de revoir ses prétentions tarifaires à la baisse en attendant que son écosystème logiciel ne se développe.

On vous invite néanmoins à prendre cette fuite avec des pincettes. Il n’est pas impossible que les prix chinois ne reflètent pas les tarifs européens. De même, il convient de prendre en compte les taxes d’importation qui risquent de gonfler le prix de vente en Europe. Dans ces conditions, on peut s’attendre à ce que le Mate 40 Pro, seule variante disponible en France, soit vendu autour des 950-1000 euros, soit en légère baisse par rapport à 2019. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : CNMO