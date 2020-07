Huawei Mate 40 Pro : il pourrait se doter d’un écran très incurvé

Le Huawei Mate 40 Pro pourrait avoir un affichage très incurvé sur les côtés. C’est du moins ce que suggèrent ces protections d’écran dédiées au mobile et dont les photos se sont retrouvées sur le net. Il s’inspirerait donc du P30 Pro.

A quoi va ressembler le Huawei Mate 40 Pro ? Aujourd’hui, nous avons un premier élément de réponse avec une protection d’écran. Il semblerait que le smartphone soit doté d’une dalle très incurvée sur les côtés. Les photos de cette protection se sont retrouvées sur le réseau social chinois Weibo. Cet objet avait déjà fuité auparavant, mais l’angle ne nous permettait pas de voir les bords incurvés.

Nous pouvons ainsi voir que les bords sont extrêmement pliés, de près de 90 degrés. Ici, Huawei ne prendrait pas son inspiration du P40, mais bien du P30 Pro. Ce smartphone était également doté de bords incurvés à 88 degrés avec son écran « Horizon ».

Remplacer les boutons physiques

LG et Samsung fourniraient les dalles OLED à Huawei pour le Mate 40 Pro. Pour le moment, on ne sait pas si le Mate 40 classique adoptera le même format. Quoiqu’il en soit, le smartphone devrait être présenté dans les prochains mois, on évoque octobre, et devrait embarquer un écran d’une définition de 2640 x 1200 pixels. Il devrait également être équipé d’un processeur Kirin 1000 conçu en partenariat avec le fondeur TSMC. Ce serait leur dernière collaboration, la société taïwanaise étant sous la pression du gouvernement américain qui lui suggère fortement de ne plus travailler avec Huawei. Le Mate 40 Pro n’aurait également pas accès à la suite logicielle de Google.

Les bords d’écrans incurvés ont été introduits sur le marché en 2015 par Samsung avec son Galaxy Edge. Huawei a utilisé cette astuce de design avec son P30 Pro, ce qui lui avait permis de supprimer quelques boutons physiques sur les tranches. La société pourrait reprendre cette idée en l’améliorant grâce au Mate 40 Pro.

Il est vrai que l’utilisation intelligente des bords d’écrans peut être un vrai plus pour un terminal. Nous l’avons vu sur le Motorola Edge, qui mise tout son fonctionnement autour de son design. Reste maintenant à savoir si le Mate 40 Pro sera bien équipé de ce type d’affichage. La réponse lors de la présentation officielle du produit.