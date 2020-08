Mate X2 : Huawei prépare un nouveau smartphone pliable malgré les sanctions

Huawei serait en train de préparer un nouveau smartphone pliable, malgré les sanctions américaines qui pèsent sur elle. D’après nos confrères du site Gizmochina, le démarrage de la production du successeur du Mate X serait imminent.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler du Huawei Mate X2, successeur direct du Mate X, le tout premier smartphone pliable de la marque. Grâce à une demande de brevet déposé par l’entreprise, nous avons récemment pu découvrir des premiers rendus officiels du Mate X2.

Si de précédentes rumeurs évoquaient un design proche du Galaxy Fold, ce Huawei Mate X2 conserverait la ligne de son prédécesseur, si l’on en croit en tout cas les différentes images qui accompagnent ce brevet. Ces visuels ont également révélé la présence d’un stylet, un accessoire apprécié que Samsung a choisi de ne pas intégrer sur son prochain Galaxy Z Fold 2.

Or, en ce vendredi 21 août 2020, nos confrères du site Gizmochina affirment que le démarrage de la production du Mate X2 est imminent. Selon leurs informations, la firme de Shenzhen aurait commandé à Samsung plus de 300 000 écrans flexibles, en prévision d’un lancement en septembre 2020.

Pas d’écran UTG pour le Mate X2

Ces dalles fournies par le leader mondial du marché offriraient une diagonale de 8 pouces ainsi qu’une résolution 240 x 2220 pixels. En outre, Huawei n’aurait pas opté pour la technologie UTG, utilisée notamment par Samsung sur le Galaxy Z Flip. Le constructeur chinois se serait plutôt tourné vers la technologie CPI (polyimide transparent).

Par ailleurs, un visuel du Mate X2 qui a fuité sur le Net dévoile la présence d’un affichage secondaire sur toute la longueur de la tranche. C’est également sur cette partie de l’appareil que serait logé le bloc photo, composé de quatre capteurs (40 MP + 40 MP + 12 MP + ToF). Concernant la fiche technique de l’appareil, les premières rumeurs évoquent plusieurs configurations : 6 Go de RAM et 128 Go / 8 Go de RAM et 256 Go / 12 Go de RAM et 512 Go.

Le Mate X2 embarquerait ensuite une batterie de 6 000 mAh et profiterait d’une charge rapide 65W. Les informations concernant le processeur restent cependant floues. Si la présence d’un Soc Kirin semblait évidente il y a encore peu de temps, les nouvelles sanctions américaines qui empêchent Huawei de se fournir en processeur auprès des revendeurs US vont compliquer les choses.

Source : Gizmochina

