Huawei tiendra bien une conférence lors de l’IFA pour annoncer son Mate 40

Huawei a annoncé la date de sa conférence traditionnelle de l’IFA : elle se déroulera le 3 septembre. Epidémie de coronavirus oblige, le constructeur a été obligé de s’adapter, tenant bien sa keynote à Berlin mais se concentrant sur la retransmission en direct sur le net.

L’IFA 2020 sera particulier à cause de l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement sur le monde. Mais Huawei répondra bien présent pour cette édition en tenant une conférence. Celle-ci est fixée au 3 septembre prochain, à 14 heures précises (heure française).

Baptisée “Huawei’s vision for a seamless AI life”, cette conférence devrait être l’occasion pour le constructeur de dévoiler plusieurs choses. Il devrait ainsi annoncer son nouveau processeur, le Kirin 9000 5G gavé en 5nm. Ce devrait être le dernier processeur Kirin de la marque. En effet, le fondeur TSMC, qui conçoit ce produit, a choisi de ne plus travailler avec Huawei par la suite.

En plus de cela, Huawei devrait annoncer son Mate 40. Le smartphone est déjà connu à travers des fuites. On sait qu’il sera décliné en trois modèles et qu’il bénéficiera d’un écran doté d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa date de sortie devrait également être dévoilée. Le constructeur chinois ne devrait pas s’arrêter là et nous attendons d’autres annonces concernant les tablettes, les PC ou encore les objets connectés. Une keynote très attendue pour un constructeur qui doit faire face à un embargo américain depuis maintenant plus d’un an.

Un IFA particulier

L’IFA 2020 aura bien lieu, et ce malgré l’épidémie de coronavirus. Cependant, cette édition sera très particulière. Le public sera strictement limité aux professionnels et seules mille personnes seront autorisées dans l’enceinte du salon.

Néanmoins, nombre de constructeurs ont décidé de faire l’impasse sur cet événement, préférant organiser le leur à part. Ce n’est pas le cas de Huawei qui sera bien sur place. Bien entendu, la conférence n’aura pas lieu devant une salle pleine à craquer et sera retransmise en ligne. Cette keynote sera l’un des moments forts du salon et nous la suivront évidemment de très près.

Et vous, attendez-vous les annonces de Huawei ? Le Mate 40 vous fait-il de l’œil ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !