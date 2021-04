Falcon et le Soldat de l’hiver : pas de saison 2, mais un film Captain America 4 en préparation

Falcon et le Soldat de l'Hiver vient de tirer sa révérence sur Disney+. Si aucune saison 2 n'a été annoncée, Marvel Studios travaille actuellement sur un nouveau film Captain America. Dans ce quatrième opus de la saga initiée en 2011, nous retrouverons Sam Wilson (Anthony Mackie) sous le masque de la Sentinelle de la liberté.

Après 6 épisodes de haut vol, et un final un peu en deçà des attentes, Falcon et le Soldat de l'Hiver vient de s'achever sur Disney+. Au terme de la saison, Sam Wilson, le Falcon des Avengers, embrasse complètement l'identité de Captain America grâce au soutien de James “Bucky” Barnes, alias le Soldat de l'Hiver (Sebastian Stan). Fidèle à ses habitudes, Marvel Studios laisse plusieurs pans de l'intrigue en suspens.

Pourtant, il n'y aucune saison 2 de prévue pour le moment, de l'aveu même d'Anthony Mackie. Nate Moore, producteur de la série, laisse néanmoins la porte ouverte à une seconde saison : “Nous avons quelques idées parce qu’on aime prévoir à l’avance là où les choses peuvent aller. A la fin de la saison, vous aurez une idée de ce que l’on pourrait raconter dans une prochaine saison”. Dans sa communication, Marvel parle d'ailleurs de “season finale” plutôt que de “séries finale”. La question d'une saison 2 n'est visiblement pas encore tout à fait tranchée.

Le nouveau Captain America aura droit à un film

Néanmoins, il semblerait que les aventures du nouveau Captain America se poursuivent en priorité au cinéma. Interrogé par nos confrères du Hollywood Reporter, Malcolm Spellman, showrunner de la série et scénariste de plusieurs épisodes, a annoncé qu'un film Captain America 4 est en cours de développement. Pour rédiger le scénario du long métrage, Malcolm Spellman recevra l'aide de Dalan Musson, scénariste du cinquième épisode de Falcon et le Soldat de l'Hiver.

Pour l'heure, Marvel n'a divulgué aucune information sur le projet. Le film s'inscrira dans la trilogie Captain America, qui a débuté en 2011 avec “The First Avenger”. On s'attend à y retrouver Sam Wilson et Bucky, les deux personnages principaux de la série. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.