Marre des hausses de prix de Netflix ? Se tourner vers le Blu-Ray n’est pas forcément la bonne solution

Alors que les prix de Netflix et des autres plateformes augmentent régulièrement depuis ces dernières années, les utilisateurs pourraient se tourner vers le physique. Une bonne idée pour faire des économies ? Pas vraiment.

Depuis des années maintenant, les dépenses des ménages dans les plateformes de streaming n'ont cessé d'augmenter. Il faut dire que Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et consorts ont revu leurs tarifs respectifs à la hausse à plusieurs reprises.

A titre d'exemple, l'abonnement Premium de Netflix était affiché à 11,99 € par mois en 2014, année de lancement de la plateforme en France. A l'heure où nous écrivons ces lignes, il faut maintenant verser 19,99 € par mois pour profiter de la meilleure offre Netflix.

Des offres de streaming toujours plus chères

De son côté, Apple TV+ a proposé durant des années un tarif unique de 6,99 €. Un prix plutôt honnête, surtout compte tenu de la qualité du catalogue, le tout avec une définition d'image en 4K (ndrl : la 4K est souvent accessible uniquement dans les offres streaming les plus chères). Mais finalement, la firme de Cupertino a décidé d'augmenter à son tour les prix de sa plateforme en octobre 2023, pour passer de 6,99 à 9,99 € par mois.

Vous l'aurez compris, être abonné à plusieurs plateformes de streaming représente aujourd'hui un coût considérable. Si on évacue de l'équation les récentes formules avec pub lancées par Netflix, Disney ou encore le nouveau venu Max, la facture peut rapidement atteindre les 40 à 50 € par mois selon les plateformes choisies et ses besoins (si vous voulez TOUT voir, on approche des 80 € facilement).

De fait, certains utilisateurs sont tentés de revenir au support physique. Au moins, on s'assure de posséder une oeuvre pour de bon (les catalogues des plateformes évoluent constamment au gré des droits de licence) en échange d'un seul investissement (le prix du DVD/Blu-Ray donc).

Retourner au physique, une bonne idée pour le porte-monnaie ?

Toutefois et si l'on en croit les dernières données du Bureau of Labor Statistics (établissement américain centré sur l'économie du travail et les statistiques), les prix des DVD et Blu-Ray n'a cessé de grimper depuis ces dernières années également. En juin 2024, le prix moyen des DVD/Blu-Ray a grimpé de 29 % par rapport à la même période en 2023 !

Comment expliquer une telle hausse de prix ? C'est tout simple, si nous sommes de plus en plus à vouloir revenir au physique, les revendeurs sont de moins en moins nombreux. Pour cause, plusieurs enseignes spécialisés ont choisi de réduire la voilure, quand ce n'est pas l'arracher totalement, sur la commercialisation des DVD/Blu-Ray. C'est pas exemple le cas de l'un des plus gros revendeurs américains, à savoir Best Buy, qui a décidé en 2024 d'arrêter totalement la vente de films, de séries et de jeux vidéo en support physique.

A lire également : Xbox – la fin des jeux physiques ? Cette nouvelle relance le débat

En France, il suffit de se rendre dans n'importe quel magasin Fnac pour constater que le rayon DVD/Blu-Ray a fondu, au profit d'autres produits plus rentables et plus en vogue que les vinyles par exemple. Ce phénomène est amplifié par le choix de certains grands studios de ne plus proposer de sorties physiques pour leurs films. En Australie par exemple, Disney ne vend plus aucun de ses films au format physique, privilégiant plutôt une version numérique dans le meilleur des cas, ou bien une sortie directe sur Disney+.

Toujours selon le Bureau of Labor, cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. Il faudra également s'attendre à une augmentation des prix des lecteurs de DVD et Blu-Ray. De quoi s'interroger sur l'intérêt, du moins financier, de revenir au physique.

Source : TechRadar