Cette mise à jour du Galaxy S25 corrige plus de 20 failles de sécurité

La dernière mise à jour du Galaxy S25 commence à se déployer dans plusieurs régions. Elle ne contient pas les améliorations attendues par certains, mais corrige des points essentiels.

Les smartphones Samsung bénéficient depuis plusieurs années d’un suivi logiciel mensuel qui renforce leur sécurité et prolonge leur durée de vie. Ce calendrier de mises à jour, notamment pour les modèles haut de gamme comme le Galaxy S25, fait partie des points forts de la marque. Après avoir déployé One UI 7 sur plusieurs anciens modèles, la marque poursuit ses efforts en publiant le correctif de sécurité de mai 2025. Celui-ci a d’abord été diffusé aux États-Unis dès le début du mois, avant d’être étendu progressivement à d’autres régions.

Le firmware référencé sous le nom AYDA a récemment été repéré en Thaïlande, en Inde et dans plusieurs pays d’Asie. La mise à jour devrait arriver en Europe et sur les versions débloquées américaines dans les jours à venir. Le fichier pèse un peu plus de 670 Mo, ce qui pourrait faire penser à une mise à jour majeure. Pourtant, aucun changement fonctionnel n’est visible après installation. Pour vérifier sa disponibilité, il suffit de se rendre dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Le patch de mai pour le Galaxy S25 corrige plus de 20 failles vulnérabilités de haute gravité

Samsung a confirmé que cette mise à jour ne vise qu’à renforcer la sécurité du système. Elle corrige plus de 20 vulnérabilités de haute gravité, mais aucune faille critique n’est mentionnée dans le bulletin officiel. Le correctif d’avril ayant été livré avec un certain retard, celui de mai s’inscrit dans une dynamique de rattrapage, mais sans ajout de nouveautés. Les performances générales et l’autonomie restent inchangées, selon les premiers retours d’utilisateurs.

Plusieurs rumeurs laissaient espérer des améliorations photo, mais elles ne se concrétisent pas dans cette version. Samsung devrait plutôt réserver ces optimisations à une prochaine mise à jour estivale, attendue entre juin et juillet. C’est généralement à cette période que des ajustements plus poussés sur l’appareil photo sont intégrés, souvent en lien avec les nouvelles versions de l’OS. Justement, One UI 8 basé sur Android 16 pourrait arriver plus tôt que prévu, et il n’est pas exclu que le constructeur y regroupe des améliorations plus visibles.