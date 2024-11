Netflix, Disney+, Prime Video : 30 % des abonnés font peur aux services de streaming, en faites-vous partie ?

Une étude révèle qu'environ un tiers des abonnés aux plateformes de streaming adopte un comportement qui ne les arrange pas. Vous faites peut-être la même chose sans le savoir.



Entre Netflix, Prime Video, Max, Disney+ et consorts, les amateurs de films ou de séries ne savent plus ou donner de la tête. Pour qui veut être sûr de ne rien manquer, la facture mensuelle peut vite devenir très élevée. D'autant que les services de streaming ne se lassent pas d'augmenter régulièrement leurs tarifs, au grand dam des utilisateurs qui n'y gagnent souvent rien en contrepartie. Il existe bien des offres groupées comme celle proposée par Free avec sa Freebox Ultra, mais tout le monde n'y a pas droit.

Les clients doivent donc faire des choix ou, comme le révèle une étude de la société d'analyse Antenna, recourir à une stratégie de plus en plus répandue : la pause. Pas celle que vous enclenchez quand quelqu'un sonne à la porte alors que vous êtes en train de regarder votre épisode. On parle bien d'interrompre l'abonnement à un site de streaming avant de le reprendre lorsque son contenu nous convient à nouveau.

Un tiers des abonnés aux plateformes de streaming adopte ce comportement spécifique

Les chiffres montrent que cette tendance est en hausse aux États-Unis. En terme de pourcentage médian mensuel, 34,2 % des américains ont repris un abonnement à un service qu'ils avaient quitté courant 2023. À la même période en 2022, ils étaient 29,8 %.

Toutes les plateformes ne sont pas logées à la même enseigne. Si environ 30 % des abonnés Disney+ ou Max s'y sont déjà inscrits au moins 2 fois, c'est bien plus rare avec Netflix. Dans tous les cas, les raisons évoquées sont logiques : payer moins cher et ne le faire que lorsqu'on est sûr de regarder un ou plusieurs programmes.

Même s'ils ne sont pas majoritaires, les clients qui mettent en pause leur abonnement ont un impact direct sur les revenus des sites de streaming. Cela les oblige en théorie à constamment proposer du contenu attractif pour faire revenir les déserteurs. Ou à augmenter les prix pour compenser, c'est selon.

Source : The Wall Street Journal