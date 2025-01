Chronologie des médias : voici les délais avant qu’un film n’arrive à la TV ou sur les services de streaming

La télévision et les plateformes de streaming vidéo ne peuvent pas diffuser un film sorti dans les salles de cinéma quand bon leur semble. Elles doivent attendent un certain délai, ce que l'on appelle la chronologie des médias. Et tous les acteurs de l'audiovisuel ne sont pas logés à la même enseigne.

Afin de protéger les cinémas, la France a mis en place la chronologie des médias, un système qui définit l'ordre et les délais de diffusion qui doivent être respectés pour l'exploitation d'une œuvre cinématographique. L'idée est de limiter l'accessibilité des films à la télévision et sur les services de streaming vidéo trop tôt après la sortie d'un long-métrage, afin de ne pas trop pénaliser ses entrées dans les salles de cinéma.

Fortement remise en cause, notamment par les nouvelles plateformes de SVOD, la chronologie des médias est une exception française et évolue constamment. Les acteurs audiovisuels peuvent en effet s'engager à augmenter leurs investissements dans le cinéma français en échange de délais de diffusion raccourcis entre la sortie en salles et une disponibilité sur une plateforme TV ou internet.

Les délais de diffusion prévus par la chronologie des médias

Récemment, Disney+ a presque divisé par deux les délais qu'il est tenu de respecter dans le cadre de cette chronologie des médias, grâce à un accord d'investissement avec l'industrie du cinéma français. Cet accord permet à la plateforme de proposer plus rapidement les films du groupe The Walt Disney Company sur Disney+ en France après avoir été diffusés dans les cinémas. On se souvient qu'à un moment donné, Disney menaçait de ne plus sortir ses films en salles dans l'hexagone pour pouvoir les rendre accessibles directement sur Disney+.

Voici la chronologie des médias telle qu'elle l'est actuellement, du délai le plus court au plus long :

Sortie dans les salles de cinéma

Support physique (DVD, Blu-Ray) et vidéo à la demande (location ou achat) : 4 mois après la sortie en salles

4 mois après la sortie en salles Canal+ et OCS : 6 mois après la sortie en salles

6 mois après la sortie en salles Disney+ : 9 mois après la sortie en salles

9 mois après la sortie en salles Netflix : 15 mois après la sortie en salles

15 mois après la sortie en salles Prime Vidéo, Max et Paramount+ : 17 mois après la sortie en salles

17 mois après la sortie en salles Chaînes TNT gratuites : 22 mois après la sortie en salles

22 mois après la sortie en salles Plateformes de streaming vidéo à la demande gratuites : 36 mois après la sortie en salles

On sait que Netflix et Amazon sont en négociations pour écourter leurs délais. Apple TV+ n'est pas concerné par la chronologie des médias, car le service ne diffuse que des productions originales exclusives.