La console portable Xbox par Asus se montre enfin, lancement imminent

Asus est sur le point de dévoiler une ROG Ally 2. Celle-ci aura de faux airs de console portable Xbox. Découvrez les premières caractéristiques techniques et photos du produit.

On parle depuis des mois d'une éventuelle Xbox portable à venir, celle-ci est en train de se matérialiser. Il ne s'agit par contre pas d'un produit développé par les équipes de Microsoft, mais d'une version spéciale Xbox de la ROG Ally 2 d'Asus. Le site 91mobiles a repéré l'appareil chez les organes de certification en Indonésie et aux États-Unis, et VideoCardz s'est chargé de récupérer des visuels du côté de la FCC (Commission fédérale des communications).

La ROG Ally 2 se déclinera en deux modèles, l'un en noir, et l'autre en blanc. Les deux disposent d'un bouton spécial à côté du joystick gauche, où l'on peut apercevoir le logo Xbox sur la version noire. Il n'est pas présent sur la version blanche, mais celle-ci reprend par contre le code couleur de Xbox au niveau des touches A, B, X et Y.

Une Asus ROG Ally 2 avec un bouton Xbox, mais pourquoi faire ?

Les caractéristiques techniques diffèrent selon le modèle. La console noire est la plus haut de gamme et embarque une puce AMD Ryzen Z2 Extreme à huit cœurs et 64 Go de RAM LPDDR5, pour une enveloppe thermique de 36 W. La version blanche se contente d'un APU AMD Aeirth Plus, successeur du Van Gogh qui équipe le Steam Deck, et d'un TDP de 20 W, sans information sur la mémoire pour l'instant. À titre de comparaison, le Steam Deck affiche un TDP de 15 W.

L'affichage est confié à un écran de 7 pouces prenant en charge une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Deux ports USB-C sont positionnés sur la tranche supérieure de l'appareil. La grande question reste de savoir à quel point le partenariat entre Asus et Xbox est poussé. On ne sait toujours pas quelle expérience sera proposée concrètement pour les joueurs. Le bouton Xbox permettra peut-être de lancer l'application Xbox (la console tourne sous Windows avec une surcouche Asus).

On devrait bientôt en savoir plus. Ce n'est sans doute pas un hasard que cette fuite survienne à quelques jours du Computex 2025, qui se tient du 20 au 23 mai.