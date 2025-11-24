La manette Xbox Series est à prix cassé pour le Black Friday, cette offre Boulanger ne va pas durer !

Une offre venant de Boulanger vous permet d'avoir la manette Xbox Series à prix cassé ! Pendant le Black Friday, l'accessoire de la console Microsoft bénéficie en effet d'une belle réduction de presque 40%.

Même si le Black Friday 2025 aura lieu ce vendredi 28 novembre, l'enseigne française Boulanger n'a pas attendu le jour J de l'événement commercial pour proposer une vague de promotions issue de l'univers du high-tech.

Parmi les offres promotionnelles du moment chez Boulanger, les clients peuvent trouver la manette Xbox Series à prix cassé. Actuellement, l'accessoire de la fameuse console Xbox, disponible dans son coloris Carbon Black, est vendu à 39,99 euros au lieu de 64,99 euros, soit 25 euros de moins par rapport au prix conseillé par Xbox.

Pour rappel, la manette Xbox qui est compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S dispose notamment de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire incluant une autonomie maximale de 40 heures est aussi équipé d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, et d'une surface antidérapante sur les gâchettes.

La manette permet également de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X/S, Xbox One, les PC tournant sous Windows 10 & 11, ainsi que les appareils fonctionnant sous Android et iOS.