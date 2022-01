La manette sans fil Xbox est à moins de 49 € pour les soldes d’hiver

La manette sans fil Xbox fait l'objet d'un bon plan pour les soldes d'hiver. Le site de la Fnac propose en effet le célèbre accessoire de la console Xbox Series à moins de 49 euros.

Pour cette deuxième journée consacrée aux soldes d'hiver 2022, la Fnac fait plaisir aux possesseurs de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S en leur permettant d'acquérir une autre manette sans fil Xbox parmi une sélection de quatre modèles (à l'heure où l'on rédige cet article).

Ainsi, la manette sans fil Xbox Series proposée dans leur coloris Carbon Black (noir), Pulse Red (rouge), Electric Volt (jaune) ou Shock Blue (bleu) est vendue par le site e-commerce français à 48,99 euros. Pour information, la livraison gratuite du produit peut se faire à domicile ou en magasin Fnac.

Pour rappel, la manette Xbox Series est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. La manette est aussi dotée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Pour information, il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.