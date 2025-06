La manette DualSense pour PS5 est à prix cassé chez Amazon, profitez-en vite !

Voici un bon plan qui risque de ne pas durer longtemps ! Actuellement, le géant du commerce en ligne Amazon vous permet de vous offrir la manette DualSense pour PS5 à prix cassé.

Si vous êtes propriétaire d'une console PS5 et que vous êtes à la recherche d'une deuxième manette en promotion, alors l'offre Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. Jusqu'au mercredi 11 juin 2025, à l'occasion des Days of Play, la manette sans fil DualSense pour la console de Sony est à 49,99 euros au lieu de 69,99 euros.

La remise de 20 euros se fait automatiquement par Amazon, il n'y a donc aucun coupon de réduction à appliquer au moment du paiement. À titre d'information, l'offre promotionnelle concerne le coloris Midnight Black de la manette et le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Pour rappel, la DualSense est une manette sans fil qui dispose d'un microphone, d'une sortie casque, d'un haut-parleur, de la détection de mouvement 6 axes, d'un port USB-C et du retour haptique. On peut aussi trouver la technologie Create pour la production et du partage du contenu vidéoludique avec les autres joueurs, des gâchettes adaptatives pour une expérience immersive, et une batterie rechargeable intégrée. Enfin, la manette DualSense mesure 16 x 6,6 x 10,9 cm, affiche un poids de 280 grammes et est compatible sur PC par l'intermédiaire d'une connexion filaire en USB