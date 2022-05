PlayStation 5 : la manette DualSense à seulement 54,99 € sur Amazon

Après la DualShock, Sony a lancé DualSense, la nouvelle manette de la PlayStation 5. Le constructeur japonais a complètement revu le design en présentant un modèle bicolore aux formes arrondies et en abandonnant les couleurs historiques des touches croix/carré/triangle/rond. La manette DualSense, vendu à 69,99 €, est actuellement en promotion sur Amazon. Il est désormais affiché à 54,99 €.

Fonctionnant avec une batterie intégrée qui se recharge avec via USB-CU, la manette sans fil DualSense pour PS5 offre une nouvelle expérience de jeu. Avec son Haut-parleur et son microphone intégrés, la DualSense permet de discuter avec les autres joueurs en ligne sans avoir à utiliser un casque. Sony a néanmoins gardé la sortie casque pour les utilisateurs qui souhaitent préserver leur confort avec une meilleure qualité de son.

Parmi les fonctionnalités phares de la manette, outre son détecteur de mouvements, la touche Create permet d’effectuer des captures d’écran et d’enregistrer des séquences de jeu pour ensuite les partager avec d’autres joueurs.

Cette manette, compatible avec PC via une connexion filaire en USB, est actuellement en vente à seulement 54,99 € sur Amazon. La possession d’une PS5 n’est plus nécessaire pour mettre sa manette à jour car il est désormais possible de le faire depuis un PC sous Windows 10 ou 11.