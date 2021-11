Malus automobile au poids : qu’est-ce qui change au 1er janvier 2022 ?

Le 1er janvier prochain, le gouvernement mettra en vigueur un nouveau malus automobile. Celui-ci s’indexera sur le poids du véhicule, à raison de 10 € par kilo dès lors que ce dernier dépasser 1,8 tonne. Les voitures électriques ne seront pas concernées, tandis qu’une minoration est prévue pour les familles avec trois enfants.



Le 13 novembre dernier, l’Assemblée nationale a définitivement adopté l’amendement sur le malus automobile au poids. À compter du 1er janvier 2022, toutes les voitures pesant plus de 1800 kilos seront taxées. Une mesure qui traîne dans les papiers du gouvernement depuis un moment déjà et qui s’apprête donc enfin à être appliquée. Le but : inciter les Français à abandonner les SUV au profit de véhicules plus écologiques.

Pour beaucoup, de nombreuses questions restent encore en suspens. Montant de la taxe, possibilité d’exonération, applications aux véhicules électriques… À quelques semaines de la mise en vigueur du malus, on vous propose de passer en revue tous les points clés à retenir. Suivez le guide !

Combien coûte le malus automobile au poids ?

À l’achat d’un véhicule neuf, à partir du 1er janvier 2022, mieux vaut regarder de plus près son poids exact. En effet, dès lors que ce dernier dépasse 1,8 tonne, la taxe s’appliquera. Il faudra alors compter 10 € par kilo supplémentaire. Ainsi, si votre voiture pèse 2000 kilos, la facture s’alourdira de 2000 €.

On vous conseille donc de ne pas laisser ce détail passer à la trappe lors du choix de votre prochaine voiture. Pour orienter les Français vers des véhicules moins gourmands en carburant, le gouvernement a mis les bouchées doubles avec une taxe qui peut rapidement s’avérer très salée.

Les véhicules électriques sont-ils concernés par le malus automobile au poids ?

Contrairement à ce que prévoyait l’amendement à ses débuts, la taxe ne s’appliquera pas à l’achat d’une voiture électrique neuve, même si son poids dépasse les 1800 kilos. Même constat, par ailleurs, pour les véhicules hybrides.

Il s’agit d’une décision somme toute assez logique de la part du gouvernement. L’objectif étant de réduire la consommation des Français en carburant, il aurait été étonnant que la nouvelle génération de quatre roues soit concernée par la mesure.

Peut-on éviter le malus automobile au poids ?

À date, il n’est pas possible de contourner la taxe. Tout achat de véhicule de plus de 1800 kilos sera automatique sujet à un malus. En revanche, certaines situations permettront d’alléger un peu la facture.

C’est notamment le cas pour les familles nombreuses, à savoir celles qui ont au moins trois enfants à charge. Pour bénéficier d’une réduction, il faudra que le véhicule compte au minimum cinq places assises.

Une seule exception est possible. Les personnes en situation de handicap ne sont en effet pas concernées par le malus, dans le cas où elle possède une carte mobilité inclusion (CMI) et qu’elles achètent un véhicule immatriculé « voiture particulière carrosserie “handicap” ».

Le gouvernement prévoit-il d’autres malus automobiles ?

Oui, un autre malus sera également mis en place à partir du 1er janvier 2022. Celui-ci concerne cette fois le taux de CO2 émis par la voiture. Toujours pour les véhicules neufs, dès lors que ces derniers rejettent 128 grammes de CO2 par kilomètre, le conducteur devra payer une taxe supplémentaire. Cette dernière est donc plus sévère que cette année, qui n’entre en vigueur qu’à partir de 133 grammes émis par kilomètres.

Le barème atteint ainsi les 1000 euros à partir de 151 grammes par kilomètre, jusqu’au plafond de 40 000 € pour les voitures émettant plus de 223 grammes de CO2 rejetés tous les kilomètres. Notez que ce barème est de nouveau amené à évoluer en 2023. Il s’appliquera à partir de 123 grammes par kilomètres et le plafond sera fixé à 50 000 €.