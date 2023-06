Apple présente les Mac Studio Ultra Max et Mac Pro, ses ordinateurs les plus puissants à ce jour

La rumeur l’annonçait, et Apple l’a confirmé : le Mac Studio M2 Ultra a été officialisé. Le SoC maison conçu en collaboration avec TSMC est la puce la plus puissante jamais conçue par la firme de Cupertino. Seuls deux ordinateurs surpuissants en seront équipés : le Mac Studio M2 Ultra donc, mais aussi le très attendu Mac Pro, qui présente une fiche technique impressionnante.

L’heure de la keynote d’Apple est arrivée, et les représentants de la compagnie n’ont pas tourné autour du pot. Ils ont immédiatement présenté les nouveautés matérielles de la compagnie, au nombre desquelles on trouve un séduisant MacBook Air 15 pouces, mais surtout des ordinateurs de bureau à destination des utilisateurs très exigeants, et des professionnels : les Mac Studio M2 Max, M2 Ultra et le Mac Pro uniquement proposé dans la plus puissante des motorisations, forcément.

Penchons-nous tout d’abord sur le cas du Mac Studio. Si son aspect extérieur ne semble pas avoir changé d’un iota, ses entrailles sont bel et bien différentes. La marque à la pomme propose désormais deux nouvelles déclinaisons de sa puce maison : les versions Max et Ultra, ce qui porte le nombre de références de cette série à quatre. La version Ultra est bien évidemment celle qui attise le plus la curiosité tant, dans les propres termes d’Apple, il s’agit d’une « puce monstrueuse », la plus puissante jamais proposée par la firme à ce jour. Ses spécifications sont impressionnantes, c’est le moins qu’on puisse dire, voyez plutôt.

Un Mac Studio M2 Max deux fois moins doté, mais très puissant tout de même

La puce M2 Ultra est gravée en 5 nm et contient 134 milliards de transistors. Sa puce Neural Engine comprend 32 cœurs capables de traiter 31,6 milliards d’opérations par seconde, le processeur central contient jusqu’à 24 cœurs tandis que le GPU peut compter jusqu’à 76 cœurs. Question mémoire vive, la puce M2 Ultra peut supporter jusqu’à 192 Go de RAM unifiée pour une bande passante de 800 Go/s. Le gain de performances annoncé va de 20 % pour le processeur, à 30 % pour la partie graphique et jusqu’à 40 % supplémentaire pour le processeur responsable de la partie IA des Mac, le Neural Engine. Mieux encore, par rapport à la pourtant très puissante puce M1 Ultra, le gain de performances serait de l’ordre de 30 %.

Le Mac Studio M2 Max sera propulsé par un CPU à 12 cœurs, et un GPU comportant jusqu’à 38 cœurs. La RAM sera limitée à 96 Go avec une bande passante de 400 Go/s. On le voit, même avec un équipement deux fois moindre, le Mac Studio M2 Max s’annonce tout de même comme un foudre de guerre. Ces fiches techniques permettront en tout cas à l’heureux possesseur d’une de ces bêtes de course de jouir d’une vitesse de traitement 4 fois plus rapide que le plus rapide des iMac pour la version M2 Max, et 6 fois plus rapide pour le M2 Ultra. Le prix du Mac Studio démarrera à 1999 $ dans sa version M2 Max.

Le Mac Pro fait son retour, et il n’a jamais autant mérité son nom

On pensait qu’Apple avait mis de côté son ordinateur à destination des « vrais professionnels », le Mac Pro. Sa dernière génération date de 2019, une époque où Intel avait encore les faveurs d’Apple lorsqu’il s’agissait de fournir les processeurs les plus puissants. Cette année, ce sera la puce M2 Ultra qui propulsera l’ordinateur le plus puissant d’Apple. Là encore, aucun changement n’est visible au niveau esthétique, mais sous le capot… c’est tout autre chose. On connaît d’ores et déjà les spécificités du processeur M2 Ultra, mais là où le Mac Pro se démarque, c’est au niveau de sa connectivité : 8 ports Thunderbolt, 6 emplacements PCI. Tout comme le Mac Studio, le Mac Pro pourra être utilisé avec 6 moniteurs Pro Display en 8 K. Il supporte la connectivité Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Il arbore également 3 ports USB-A, un port Ethernet 10 Gbit ainsi qu’une prise jack.

Ce bel ordinateur ne sera malheureusement pas accessible au commun des mortels, puisque la firme de Cupertino annonce que le Mac Pro sera vendu à un prix débutant à 6999 $.