macOS Monterey : la mise à jour est criblée de bugs et fait planter certains Mac

La mise à jour vers macOS Monterey s'accompagne d'une série de bugs sur les Mac. D'après certains utilisateurs, des applications se mettent à s'accaparer une importante quantité de mémoire tandis que de nombreux ordinateurs plus anciens plantent complètement après l'installation.

Ce 25 octobre 2021, Apple a finalement lancé le déploiement de macOS Monterey (en version finale et stable) sur tous les Mac compatibles. Cette nouvelle version du système d'exploitation embarque plusieurs nouveautés, dont une nouvelle interface pour Safari, un mode Concentration similaire à celui d'iOS 15, une option note rapide ou encore de nouvelles fonctionnalités liées au AirPlay.

Malheureusement, la mise à jour comporte aussi des bugs. D'après plusieurs témoignages apparus sur la toile, certains ordinateurs passés à macOS Monterey affichent un message d'erreur assurant que “le système est à court de mémoire d'application”. Un bug provoque apparemment une fuite de mémoire.

Sur le même thème : la réinstallation de macOS Monterey est 20 fois plus rapide que celle de Windows 10

La mise à jour macOS Monterey rend certains Mac inutilisables

Concrètement, certaines des applications installées sur l'ordinateur vont se mettre à engloutir une quantité monstre de mémoire vive. Selon certains utilisateurs, une app peu gourmande comme Mail accapare plus de 56 Go de RAM. Chez d'autres, c'est le centre de contrôle qui s'approprie plus de 20 Go de mémoire vive. Un message d'alerte demande alors aux usagers de fermer l'application afin d'éviter les dysfonctionnements.

Dans certains cas, la fermeture de l'app ne suffit pas à régler le problème. Il faut alors passer par la case redémarrage. D'après les témoignages, ce bug apparait aléatoirement sur des ordinateurs récents ou plus anciens. Les Mac avec processeur M1 ne sont pas épargnés par la fuite de mémoire.

Pire encore, certains ordinateurs plus anciens deviennent complètement inutilisables après l'installation de macOS Monterey. Après l'installation, les machines ne s'allument plus et la réinitialisation de la SMC ou de la NVRAM n'y change rien. D'autres cas, la recharge de la batterie ne fonctionne plus ou les ports ne répondent plus.

Le service clientèle d'Apple a promis qu'une mise à jour sera bientôt déployée à certains usagers. D'autres utilisateurs ont été invités à apporter leur ordinateur dans un Apple Store. Ce n'est pas la première fois qu'une mise à jour de macOS fait planter les Mac vieux de plusieurs années. L'an dernier, la mise à jour vers Big Sur avait provoqué une vague de pannes sur les MacBook Pro lancés fin 2013 et mi-2014.

Sources : MacRumors