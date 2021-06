macOS Monterey vous permet d’effacer votre Mac en quelques secondes sans tout réinstaller

macOS Monterey propose une nouvelle option pour effacer votre Mac sans devoir formater le disque et réinstaller le système d'exploitation. La fonction ressemble à ce que proposent les iPhone et iPad en matière de remise à 0.

Si vous avez déjà dû effacer un Mac avant de le vendre, vous savez que la procédure est relativement longue. Il faut en effet formater les volumes de stockage et complètement réinstaller le système d'exploitation. Un quasi anachronisme quand on sait que sur iPhone et iPad, il suffit d'aller dans un menu pour “Effacer contenu et réglages”.

L'opération prend environ une minute : iOS efface tout simplement tout ce qui est le résultat d'une interaction avec l'utilisateur, puis l'iPhone redémarre sur son écran de bienvenue. Avec macOS Monterey, Apple a enfin décidé de décliner le même système sur Mac. Sur la page du site américain Apple dédiée à macOS Monterey, on peut en effet lire la mention suivante :

macOS Monterey adapte la façon dont les iPhone sont remis à 0 aux Mac

“Les Préférences Système offrent désormais une option pour effacer toutes les données et les applications installées par l'utilisateur du système, tout en maintenant le système d'exploitation actuellement installé. Le système est alors instantanément ‘effacé' de manière sécurisée en détruisant les clés de chiffrement, car le stockage est toujours chiffré sur les systèmes Mac équipés de puces Apple Silicon et T2 “, explique Apple sur la page macOS Monterrey Preview.

La nouvelle option est déjà live dans la bêta de macOS Monterey. Elle se trouve dans la barre de menus des Préférences Système : cliquez sur Préférences Système dans la barre des menus, puis sur Effacer contenu et réglages pour lancer l'opération. Vous devrez alors obligatoirement entrer un mot de passe administrateur. Il restera par ailleurs possible d'effacer le disque et de réinstaller le système d'exploitation à l'ancienne.

L'idée est davantage d'offrir une manière plus pratique de vider son Mac, que ce soit pour mieux repartir de zéro ou le vendre. On note que Windows 10 propose bien un assistant pour “Réinitialiser [votre] PC” – celui-ci ne se contente néanmoins pas d'effacer vos réglages, puisque Windows est à chaque fois réinstallé, ce qui peut prendre un certain temps en fonction de la fiche technique de votre machine. Il y a aussi les points de restauration système, mais rien de vraiment similaire, encore, à date.

Une fois votre Mac ainsi réinitialisé, il se comportera exactement comme un Mac que vous venez d'acheter : vous devrez compléter l'assistant de configuration avec de pouvoir utiliser votre Mac.