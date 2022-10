MacBook Pro : les nouveaux modèles 14 et 16 pouces n’arriveront pas avant 2023

Alors qu’on s’attendait à ce qu’Apple lève le voile sur de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces d’ici la fin de l’année, il semblerait que le fabricant américain ait reporté leur lancement à l’année prochaine.

Jusqu’à présent tout indiquait qu’Apple allait lancer à l’automne 2022 une nouvelle génération de MacBook Pro plus puissante, avec de nouvelles puces M2 Pro et M2 Max. Celles-ci auraient directement succédé aux puces M1 Pro et M1 Max que l’on retrouvait dans les MacBook Pro 14 et 16 pouces de 2021.

Apple a lancé cet été une nouvelle génération de puces M2 avec son MacBook Air 2022, son MacBook Pro 13 pouces, et même plus récemment de nouveaux iPad Pro avec le même processeur. On s’attendait donc logiquement à ce que des modèles plus grands et plus puissants arrivent rapidement sur le marché. Cependant, le géant américain aurait vraisemblablement changé ses plans, puisque les ordinateurs ne sortiraient finalement pas cette année.

Les prochains MacBook Pro n’arriveront que l’année prochaine

D’après un nouveau rapport de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, il ne faut plus s’attendre à ce que les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces arrivent d’ici la fin de l’année. En effet, Luca Maestri, le directeur financier d'Apple, aurait déclaré que le trimestre des fêtes de fin d'année d'Apple, qui se termine le 31 décembre, verrait la croissance du chiffre d'affaires ralentir par rapport à la période précédente.

Cela signifie qu’aucun lancement majeur de MacBook Pro n’est prévu d’ici la fin de l’année, et qu’il faudra probablement attendre le premier trimestre de l’année prochaine pour voir arriver les deux ordinateurs portables. Ceux-ci promettent d’être les plus puissants d’Apple, bien qu’ils ne profiteront pas de la gravure en 3 nm de TSMC.

En plus de ses MacBook Pro 14 et 16 pouces, on s’attend également à ce que le géant de Cupertino dévoile bientôt un nouveau Mac Pro surpuissant, avec une puce contenant jusqu’à 48 cœurs. Ce monstre de puissance arriverait également début 2023, avec cette fois-ci des puces M2 Ultra et M2 Extreme. Cette dernière utiliserait le même processus de fusion que les générations précédentes, qui permettrait de combiner deux chipsets M2 Ultra et ainsi obtenir une puce deux fois plus puissante.