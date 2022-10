Mac Pro : le prochain PC surpuissant d’Apple utiliserait une puce avec 48 cœurs

Alors qu’Apple s’est déjà débarrassé des processeurs Intel sur la plupart de ses MacBook et autres ordinateurs, les Mac Pro sont pour l’instant toujours une exception. Cependant, cela pourrait changer dès le début de l’année 2023.

Dans sa nouvelle newsletter Power On, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman a réaffirmé qu’Apple se prépare bien à lancer deux nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces d’ici la fin de l’année avec des puces M2 Pro et M2 Max, qui succèderont directement aux puces M1 Pro et M1 Max des modèles de 2021.

Il note également qu'Apple travaille sur un nouveau Mac mini, également équipé de la puce M2. Cette version de la puce M2 sera la même que celle qui a fait ses débuts dans les MacBook Pro et MacBook Air 13 pouces en juin. Cependant, ce ne serait pas tout. Le géant technologique américain compterait également dévoiler un tout nouveau Mac Pro, son PC de bureau surpuissant.

Le Mac Pro sera un monstre de puissance en 2023

D’après les informations de Mark Gurman, Apple aurait accéléré les tests de son prochain Mac Pro en interne. L'ordinateur de bureau Mac haut de gamme serait doté de puces au moins deux ou quatre fois plus puissantes que le processeur M2 Max, baptisées « M2 Ultra » et « M2 Extreme ». Gurman s’attend à ce que le Mac Pro soit proposé avec des options de 24 et 48 cœurs CPU et de 76 et 152 cœurs graphiques, ainsi qu'avec jusqu'à 256 Go de mémoire.

Selon les rapports précédents, Apple pourrait employer le même processus de fusion pour combiner deux chipsets M2 Ultra pour fabriquer le M2 Extreme, tout comme elle l'a fait pour créer le M1 Ultra en combinant deux chipsets M1 Max. Pour l’instant, on imagine que c’est TSMC qui sera en charge de la production des puces, mais comme la gravure en 3 nm a été retardée, la puce devrait être produite en 4 nm.

Ce nouveau monstre de puissance devrait arriver dès l’année prochaine. Pour rappel, Apple avait commercialisé pour la dernière fois un Mac Pro en 2019, à un prix stratosphérique de 6499 euros. Vous vous souviendrez probablement aussi des fameuses roues à 849 euros. On s'attend à ce que le nouveau modèle soit encore plus cher que la génération précédente.