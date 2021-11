Apple explique pourquoi les MacBook Pro 2021 n’ont pas Face ID malgré l’encoche

Apple a finalement révélé pourquoi l'encoche des MacBook Pro 2021 n'embarque pas de capteurs Face ID. Pour la marque californienne, la lecteur d'empreintes Touch ID est bien plus pratique que la reconnaissance faciale sur un ordinateur.

Les MacBook Pro 2021 embarquent une foule de nouveautés destinées à séduire les professionnels. Les nouveaux PC haut de gamme d'Apple tirent notamment leur épingle du jeu grâce à un écran 120 Hz ProMotion mini-LED, une armée de ports divers (HDMI, SD…), de puissants processeurs M1 Pro/ Max et un chargeur MagSafe.

Á la surprise générale, l'écran des nouveaux MacBook est surmonté d'une encoche similaire à celle des iPhone. Contrairement à l'encoche des iPhone, elle n'intègre pas de capteurs TrueDepth pour la reconnaissance faciale Face ID, la technologie 3D d'Apple. Dans l'encoche, on trouve uniquement une webcam 1080p.

Apple préfère Touch ID à Face ID sur les MacBook Pro 2021

Lors d'une interview accordée à Joanna Stern du Wall Street Journal, deux vice-présidents d'Apple ont expliqué pourquoi les nouveaux MacBook ne sont pas équipés de Face ID. D'après Tom Boger, vice-président d’Apple chargé du marketing des Mac et iPad, “Touch ID est plus pratique sur un ordinateur portable puisque vos mains sont déjà sur le clavier”.

On objectera que c'est également le cas lors de l'utilisation d'un smartphone. Pourtant, les iPhone sont bien équipés de Face ID depuis les iPhone X. De même, on fera remarquer à Tom Boger que le visage de l'utilisateur est aussi face à l'écran. Comme sur les précédentes générations de MacBook, Apple a intégré le lecteur d'empreintes digitales Touch ID dans le bouton d'alimentation, placé en haut à droite du clavier. On comprend qu'Apple n'a pas vraiment l'intention d'ajouter Face ID aux prochaines générations de MacBook.

Par la suite, le Wall Street Journal a interrogé John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle d'Apple, au sujet de l'absence d'écran tactile sur les MacBook Pro 2021. D'après lui, l'iPad fait déjà office d'ordinateur tactile au sein du catalogue de la marque. “Apple fabrique déjà le meilleur ordinateur tactile du monde avec l’iPad. Il est totalement optimisé pour ça. Le Mac est optimisé pour la saisie indirecte. Nous n’avons pas vraiment de raison de changer ça”, explique John Ternus.

