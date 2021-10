Le MacBook Pro 2021 est incompatible avec les cartes SD les plus rapides, dommage

Apple équipe son nouveau MacBook Pro 2021 d’un port SD, comme c’était le cas avant. Mais ce dernier ne supporte pas les cartes mémoires les plus rapides. Il est compatible avec les cartes SD UHS II, offrant une bande passante de 300 Mo/s, mais ne lit pas les cartes UHS III, dotées d’une vitesse de lecture deux fois plus élevée. Cette incompatibilité vient s’ajouter à celle de la charge rapide et de la dernière évolution du HDMI.

Apple a présenté son nouveau MacBook Pro le 18 octobre. Il remplace le MacBook Pro M1 que la firme avait lancé en 2020. Cette nouvelle version est alimentée par des processeurs les successeurs du processeur M1, innovation majeure d’Apple qui lui permet d’offrir d’excellentes performances avec une réduction massive de la consommation d’énergie vis-à-vis des processeurs Intel. Les deux nouveaux processeurs s’appellent M1 Pro et M1 Max.

L’intégration de ces nouveaux SoC n’est pas la seule nouveauté apportée au MacBook Pro. Une autre concerne notamment les ports qui sont présents sur les tranches. Contrairement au MacBook Pro de 2020 à qui nous reprochions l’année dernière d’être chiche, la version de 2021 est plus généreuse et plus variée. Elle est équipée de ports Thunderbolt 4 / USB type-C, bien sûr, mais aussi d’un port MagSafe dédié à la charge, d’un port HDMI et d’un lecteur de carte SD. Voilà une excellente nouvelle, notamment pour les professionnels qui utilisent toujours de ce format de cartes dans leurs appareils photo et leurs caméras.

Le lecteur de carte SD du MacBook Pro 2021 ne supporte pas l'UFS III

Seulement, Apple n’a pas tout dit à propos de cette connectique. Depuis plusieurs jours, plusieurs informations déplaisantes sont découvertes. La dernière en date concerne le port SD. Selon notre confrère Dan Seifert, journaliste américain chez The Verge, le port supporte les cartes certifiées UHS II et non les cartes UHS III, lesquelles peuvent transmettre leurs informations deux fois plus rapidement.

Bien sûr, nous allons décrypter ce que cela veut dire. Vous savez qu’il existe des cartes plus ou moins rapides, pour l’enregistrement des photos en RAW, ou des vidéos en 4K et même en 8K. Mais la vitesse n’est pas qu’une affaire de lecture et d’écriture du support physique : c’est aussi une affaire de « bus », c’est-à-dire de transfert de données entre le PC et la carte. C’est l’équivalent de la bande passante d’un port USB, par exemple.

Une incompatibilité qui vient s'ajouter à celle du HDMI

Donc le port SD du MacBook Pro 2021 supporte les cartes UHS II (et toutes les classes inférieures, grâce à la rétrocompatibilité). Il peut donc envoyer et recevoir des données à une vitesse de 300 Mo/s. La norme UHS III permet de monter à 600 Mo/s, tandis que la norme SD Express peut monter jusqu’à 4 Go/s. Compte tenu des besoins des professionnels de l’image, à qui s’adresse Apple avec le MacBook Pro 2021, ce port perd donc en praticité.

C’est la troisième fois que le MacBook Pro 2021 déçoit depuis son annonce le 18 octobre 2021. Nous en effet avons appris que le port HDMI n’est pas compatible HDMI 2.1, mais HDMI 2.0. Cela veut dire qu’il n’est pas possible d’afficher de la 4K à 120 images par seconde sur un écran externe compatible. En outre, il s’avère que le chargeur 67 watts livré avec la version 14 pouces de l'ordinateur ne tire pas parti de la puissance de charge maximale autorisée (96 watts). Pour en profiter, il faut donc acheter un chargeur optionnel.