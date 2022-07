Macbook : pourquoi il ne faut surtout pas utiliser de protection d’écran

Des utilisateurs du forum Reddit ont affirmé avoir endommagé l'écran de leur Macbook après avoir installé une protection sur l'écran. La pratique est en effet à éviter et Apple déconseille largement d'installer ce type de protection sur les Macbook.

Vous possédez un Macbook ? Ou alors vous venez d'acquérir le tout dernier Macbook Air M2 ? Vous souhaitez en prendre grand soin et prolonger sa durée de vie au maximum ? Vous avez de ce fait décidé d‘installer une protection sur l'écran de votre Mac ? Arrêtez tout de suite et ne commettez pas l'irréparable. Les écrans des Macbook d'Apple ne sont pas du tout aptes à recevoir une protection. À vrai dire, ils en ont même pas réellement besoin. Installer une protection sur leur écran est alors totalement contre productif.

Et la protection d'écran en question pourrait en plus causer des dommages irréversibles à l'écran de votre Macbook. Exactement comme d'autres protections d'écran ont endommagé des smartphones Huawei. Sur le célèbre forum Reddit, des utilisateurs ont raconté avoir commis cette erreur avec leur Mac. Ils se sont aperçus de la faute après avoir retiré la protection de l'écran. Et les dommages sont généralement irréversibles.

Les protections d'écran peuvent endommager votre Macbook

Il peut être assez tentant d'installer une protection d'écran pour éviter les rayures et les endommagements, notamment sur les iPhone. En ce qui concerne les Macbook, il ne faut donc en revanche surtout pas en utiliser. Et ceci pour plusieurs raisons.

Contrairement à un iPhone, un Macbook ne va pas se balader dans une poche ou dans un sac. Il est donc moins assujetti aux rayures et aux dommages . Et l'écran est totalement protégé une fois le Macbook fermé.

. Et l'écran est totalement protégé une fois le Macbook fermé. Les écrans de MacBook ne sont également pas similaires à ceux des iPhone. Ceux des Macbook ont un revêtement antireflet qui aide à améliorer le contraste . Ce revêtement est très sensible et l'installation d'une protection l'endommagera beaucoup une fois celle-ci retirée.

. Ce revêtement est très sensible et l'installation d'une protection l'endommagera beaucoup une fois celle-ci retirée. Enfin, certaines protections d'écran peuvent aussi littéralement détruire l'écran de votre Macbook lorsque vous refermez l'appareil avec un peu de force. Ce qui est notamment le cas avec des protections d'écran qui ont une épaisseur importante.

Si vous voulez vraiment un protecteur d’écran sur votre Mac, vous devez alors le choisir avec précaution. Apple conseille de ne rien laisser entre le clavier et l'écran quand vous refermez l'ordinateur. Mais la firme de Cupertino propose plusieurs protections adaptées dans ses boutiques, avec notamment des protections minces et non adhésives qui ne risquent pas de briser l’écran ou d’enlever le revêtement antireflet.

