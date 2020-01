Protection d’écran : ce film élimine 99% des bactéries présentes sur nos smartphones

Une protection pour écran capable d’éliminer les bactéries présentes sur nos smartphones ? Voilà l’idée de l’entreprise américaine OtterBox. Ce produit, présenté lors du CES 2020, devrait arriver en France très prochainement au prix de 45 euros.

Vous avez probablement lu un grand nombre d’articles sur le sujet, mais au cas où vous ne le sauriez pas, nos smartphones sont de merveilleux nids à microbes et bactéries en tout genre. Comme le précisait une étude de Initial Room Hygiene parue en 2018, les smartphones sont 7 fois plus sales que les toilettes. Nos chers téléphones mobiles sont recouverts de pas moins de 1479 regroupements de bactéries. Une situation due « au contact étroit que nous entretenons avec notre smartphone », racontait dans cette étude Hugh Pennington, spécialiste en bactériologie pour l’université d’Aberdeen.

L’entreprise américaine Otterbox (réputée pour ses coques de protection) a décidé de lutter contre cette invasion de microbes sur nos smartphones. En effet, cette société vient de présenter au CES 2020 un verre de protection pour écran de smartphones capable d’éliminer « 99,9 % » des bactéries (staphylocoques doré inclus). Son nom : Amplify Glass Antimicrobial screen protector. Traduisez, le verre de protection amplifiée antimicrobienne.

À lire également : L’écran de votre smartphone est 3 fois plus sales qu’une cuvette de toilettes, selon une étude

De l’argent ionique dans le verre

Quelle est la recette secrète de ce film protecteur ? Otterbox a intégré de l’argent ionique directement dans la composition du verre. C’est cet agent chimique qui empêche le dépôt de toute bactérie sur l’écran. Le EPA (Environmental Protection Agency), l’agence américaine de protection de l’environnement, a d’ailleurs approuvé la création de Otterbox.

Qui plus est, l’entreprise n’aurait pas oublié d’offrir une protection aux chocs et aux rayures digne de ce nom. Selon Otterbox, l’Amplify Glass serait 5 fois plus résistants que ses concurrents. Ce verre de protection novateur sera lancé pendant le premier trimestre 2020 à 45€ environ. Réservé pour l’instant au marché américain, le film antibactérien de OtterBox pourrait tout de même se frayer un chemin jusqu’en France, notamment grâce à certains revendeurs spécialisés dans le high-tech comme la Fnac ou les magasins Boulanger.

Evidemment, le mieux pour éviter la propagation de bactéries sur votre smartphones reste encore de ne pas l'emmener avec vous lors de vos passages aux toilettes. Votre appareil restera « propre » et cela vous évitera de contracter des hémorroïdes comme le rappelaient deux médecins dans un article publié sur le site Sun Online.

Sources : Forbes