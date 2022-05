Le MacBook Air M1 est moins cher sur Amazon et Cdiscount pour les French Days

Et si vous profitiez des French Days pour acheter un nouveau MacBook. Pour moins de 1000 €, vous pouvez vous offrir le MacBook Air avec pouce M1. L'ordinateur portable Apple est en effet moins cher chez Amazon et Cdiscount.

Les French Days se poursuivent et nous continuons de repérer pour vous des promotions intéressantes sur de nombreux produits. Le MacBook Air M1 est proposé en ce moment à 999 € sur Amazon et Cdiscount. Il se trouve souvent sous la barre des 1000 €, mais cette offre n'en demeure pas moins une très bonne affaire sachant que son prix conseillé est de 1129,99 €. C'est d'ailleurs à ce tarif-là qu'on le retrouve chez la plupart des concurrents.

Vous bénéficiez donc d'une réduction immédiate de 130 € grâce à ce bon plan sur le MacBook Air M1 dont voici notre test. La version concernée par cette promotion est celle équipée 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD. Pour en venir aux caractéristiques du produit, il est équipé du processeur M1, son principal atout. La puce lui permet de se rapprocher des MacBook Pro en termes de performances.

Il délivre en effet une puissance jusqu'à 3,5 fois supérieures à celle des précédents MacBook Air Intel. Et pour la partie graphique, le GPU de la puce M1 est 5 fois plus performant. Enfin, grâce à sa meilleure efficacité énergétique, le MacBook Air M1 2020 offre une autonomie grandement améliorée. Jusqu'à 20 heures sur une charge.