Le MacBook Air M1 (2020) est à son meilleur prix sur Amazon et Cdiscount

Amazon et Cdiscount proposent une réduction de 100 € sur le MacBook Air M1 de 2020. Son tarif passe ainsi à 1029 € au lieu de 1129 €. C'est le meilleur prix du marché en ce moment.

Si vous êtes à la recherche d'une bonne occasion pour vous équiper du MacBook Air M1 moins cher, il est en promo sur Amazon et Cdiscount à 1029 € au lieu de 1129 €. C'est la meilleure réduction que vous trouverez sur le web sachant que le produit s'affiche toujours plein pot sur le site d'Apple.

Vous bénéficiez ainsi d'une réduction non négligeable de 100 € sur le plus récent des MacBook Air. C'est le modèle qui aura réduit considérablement la frontière entre la gamme des MacBook Air et celle des MacBook Pro. Équipé de la même puce Apple M1 que la variante Pro, il offre une puissance jusqu'à 3,5 fois plus élevée que ses équivalents embarquant une puce Intel.

Quant au traitement graphique, le MacBook Air M1 délivre des performances jusqu'à 5 fois plus supérieures. Ses avantages ne se limitent pas là puisque grâce à sa meilleure efficacité énergétique, la puce M1 permet à la machine de gagner énormément en autonomie.

Elle est ainsi capable de tenir jusqu'à 20 heures. Enfin niveau design, l'ordinateur portable Apple n'a rien perdu de sa finesse et ne pèse que 1,29 kg. N'hésitez pas à consulter notre test du MacBook Air M1 de 2020 pour tout savoir sur ce dernier.