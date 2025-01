MacBook Air 2024 : le prix de l’ordinateur Apple est en baisse avec un code promo

Le modèle 2024 du MacBook Air fait l'objet d'un super bon plan ! Pendant quelques heures, l'ordinateur signé Apple bénéficie d'une réduction de 230 euros grâce à la saisie d'un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce mercredi 29 janvier 2025 uniquement, à l'occasion de la période des soldes d'hiver, Rakuten vous permet de faire une bonne affaire sur l'achat du MacBook Air 2024. Proposé depuis la boutique officielle Darty et dans un coloris argent, l'ordinateur Apple (référence MC8H4FN/A) est à 1069 euros au lieu de 1299 euros, soit 230 euros moins cher par rapport au prix constaté sur le site officiel Apple. Pour information, le tarif préférentiel est obtenu grâce au code promo RAKUTEN30 (à saisir lors de l'étape du panier) et la commande donne droit à un cashback supplémentaire de 76,33 euros qui pourra être dépensé plus tard.

Lancé en mars 2024, le MacBook Air incluant la puce M3 est considéré comme le plus puissant des ultraportables. L'ordinateur Apple associé à l'offre Rakuten possède un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces avec la technologie IPS, une résolution de 2560 x 1664 pixels à 224 pixels par pouce, une luminosité de 500 nits, la prise en charge d’un milliard de couleurs et une large gamme de couleurs (P3).

Le laptop de la marque à la Pomme dispose également d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD, d'une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh, d'une autonomie maximale de 18 heures, du Wi-Fi 6E (802.11ax), de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, d'un port de charge MagSafe 3, d'une prise casque 3,5 mm et de deux ports Thunderbolt/USB 4. Enfin, l'appareil de la firme de Cupertino est accompagné d'un câble USB‑C vers MagSafe 3 et d'un adaptateur secteur USB‑C.