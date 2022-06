MacBook Air 2022 : le COVID-19 pourrait allonger les délais de livraison du nouveau modèle

Apple s’apprêterait à dévoiler une nouvelle génération de MacBook Air à l’occasion de sa conférence WWDC 2022 qui aura lieu ce soir, mais celle-ci pourrait bien mettre un certain temps avant d’arriver chez tous les clients intéressés.

Ce soir débute une série d’événements pour Apple du 6 au 10 juin prochain, la WWDC 2022. Cette conférence annuelle destinée aux développeurs est surtout l’occasion pour le géant américain de lever le voile sur les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation, mais il arrive qu’Apple profite de la première Keynote pour dévoiler quelques nouveaux produits.

Cette année, on s’attend à ce qu’Apple annonce un nouveau Mac mini avec une puce M2, un Mac mini « Tower », un MacBook Pro M2 ainsi qu’un MacBook Air M2. Ces derniers devraient remplacer les MacBook Pro 13 pouces et MacBook Air M1 qui avaient été présentés à la fin de l’année 2020.

Les délais de livraison pourraient s’allonger pour les nouveaux MacBook

Comme le souligne le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, les fermetures d’usines en Chine à cause de la pandémie de COVID-19 pourraient créer d’importants retards au niveau des livraisons des nouveaux MacBook Air M2 et MacBook Pro M2. Pour rappel, le chaos s’était emparé d’une usine d’Apple à Shanghai lorsque des employés avaient manifesté et même essayé de fuir l’usine pour rentrer chez eux.

Sans surprise, ces mouvements de protestation ont grandement impacté les cadences de production, et donc allongé les délais de livraison des produits Apple pour les consommateurs. Il fallait par exemple de 7 à 9 semaines pour recevoir un nouveau MacBook Pro 14 ou 16 pouces. Ce sont désormais les délais de livraison des MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces qui inquiètent, puisque les nouveaux modèles sont principalement produits dans l’usine de Quanta, qui a été fermée à de nombreuses reprises.

L'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo s'attend à ce qu'Apple expédie environ six à sept millions de nouveaux MacBook Air avant le troisième trimestre de cette année si la capacité de production de Quanta revient aux niveaux d'avant le blocage. Le MacBook Pro serait le plus impacté, puisqu’il est uniquement produit par Quanta, tandis que le MacBook Air devrait également sortir des usines de Foxconn. Cependant, il pourrait être trop compliqué pour Foxconn de répondre convenablement à la demande si celle-ci explose. Quoi qu’il en soit, rendez-vous ce soir devant la Keynote d’Apple pour tout savoir sur ces nouveaux ordinateurs portables.

Source : Bloomberg