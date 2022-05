Apple Watch, Mac, iPad : des retards de livraison de plusieurs mois sont à prévoir à cause du confinement en Chine

La pénurie de composants, la guerre en Ukraine et les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 perturbent depuis maintenant plusieurs mois l’ensemble de l’industrie, et Apple semble aujourd’hui particulièrement impactée par les dernières mesures prises en Chine.

Depuis le début de la pandémie, la Chine applique une politique du « Zero Covid », et a récemment décrété un confinement généralisé dans plusieurs villes du pays après que quelques cas de COVID-19 ont été détectés.

Comme nous avions pu le voir le mois dernier, les ouvriers de la Gigafactory de Shanghai étaient par exemple obligés de dormir sur place. Pire encore, le chaos s’était emparé d’une usine d’Apple à Shanghai ces derniers jours, puisque les employés avaient manifesté et même essayé de fuir l’usine pour rentrer chez eux. Sans surprise, ces mouvements de protestation ont impacté les cadences de production, et donc grandement allongé les délais de livraison des produits Apple pour les consommateurs.

Certains appareils Apple ne sont plus disponibles avant plusieurs mois

Comme on peut le voir sur le site officiel d’Apple, certains appareils ont vu leurs délais de livraison s’allonger ces derniers jours. Alors que la plupart des modèles d’iPhone sont disponibles pour une livraison dès le lendemain, c’est loin d’être le cas d’autres appareils comme les MacBook Pro, les Mac Studio, les Apple Watch ou encore les iPad.

En effet, lorsque l’on essaye de commander un des nouveaux MacBook Pro 14 ou 16 pouces sur la boutique officielle d’Apple, celle-ci précise que les clients devront patienter de 7 à 9 semaines avant de recevoir l’appareil. Du côté du Mac Studio, l’ordinateur le plus puissant de l’entreprise, la livraison prendra encore 3 à 4 semaines pour le modèle avec une puce M1 Max, et de 7 à 9 semaines pour la version M1 Max.

L’iPad Air 2022 qui avait été présenté au début du printemps n’est pas non plus épargné par les perturbations sur la chaîne de production. Il faut par exemple attendre 4 à 5 semaines pour une tablette en mauve, et jusqu’à 6 semaines pour le coloris gris sidéral. Du côté de l’Apple Watch, certains modèles sont disponibles assez rapidement, mais la plupart des montres connectées ne seront pas disponibles avant de nombreuses semaines.