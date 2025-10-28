L’Opel Frontera a droit à une nouvelle version avec plus d’autonomie tout en restant abordable

Opel a tenu sa promesse en lançant une nouvelle version de sa Frontera électrique avec une meilleure batterie. Grâce à cette dernière, elle tutoie ainsi l'autonomie proposée par son homologue la Molla, mais à un prix bien plus intéressant. On fait le point sur les nouveautés.

L'heure est décidément à la mise à jour technique chez les constructeurs de voitures électriques. Il faut dire que les nouvelles batteries récemment arrivées sur le marché européen changent la donne. C'est ainsi que l'on a pu voir apparaître une Citroën e-C3 à moins de 20 000 euros, du jamais vu en France en dehors de la Dacia Spring. De son côté, Opel cherche lui aussi à moderniser son offre. L'année dernière, la nouvelle Mokka a permis de faire baisser les prix du modèle.

C'est aujourd'hui au tour de sa voisine, la Frontera, d'avoir droit au même traitement. Quelque temps après sa présentation officielle, il est en effet temps de découvrir la Frontera nouvelle génération, dont la principale nouveauté est sa nouvelle batterie LFP de 54 kWh. C'est grâce à cette dernière que la voiture atteint les 407 km d'autonomie mixte, une nette augmentation par rapport au précédent modèle, limité par sa batterie 44 kWh à 305 km d'autonomie.

La nouvelle Opel Frontera rend son prix encore plus intéressant

D'autant que grâce à cette batterie, la Frontera se retrouve au niveau de la Mokka Electric… tout en étant moins chère ! Il faudra en effet compter au minimum 33 000€ pour s'offrir la citadine, là où la Mokka démarre à 36 900€. Toutefois, il faudra ajouter 2000€ sur la table pour s'offrir cette plus grande batterie. Un prix largement amorti par la prime Certificats d'Économies d'Énergies (CEE), pouvant atteindre 4750€.

On notera également, comme l'ont remarqué nos confrères d'Automobile Propre, que le configurateur propose actuellement une remise de 2350€ sur le véhicule. Dans le meilleur des cas, il est donc possible de s'offrir la nouvelle Frontera pour un peu moins de 26000€, soit un prix très abordable. D'autant que contrairement à certaines de ses concurrentes, la Frontera est capable d'accueillir une famille entière pour une petite escapade.