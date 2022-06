Logitech Z906 : chute de prix pour ce kit d’enceintes PC 5.1 qui passe à 219,99 €

Toujours en vente à 399 € sur le site officiel du constructeur, les enceintes PC Logitech Z906 sont affichées à 219,99 € sur Cdiscount. Un bon plan à ne pas manquer si vous cherchez des enceintes qui offrent une véritable immersion sonore.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE L’OFFRE SUR CDISCOUNT

Composés de 5 enceintes et d’un caisson de basses, les Logitech Z906 peuvent être commandées à distance à l’aide d’une télécommande infra-rouge. Sa qualité sonore indéniable lui fait prendre une longueur d’avance sur ses concurrents dans la même gamme de prix. Avec une puissance de diffusion de 500 watts (RMS), le rendu de ce kit 5.1 est précis et homogène. Le son surround certifié THX, Dolby Digital et DTS est profond et immersif. On regrettera juste le manque de connecteur HDMI.

Actuellement vendues à 219,99 € sur Cdiscount, les Logitech Z906 sont compatibles PC/Mac mais aussi TV, smartphone, tablette, PlayStation® ou encore Xbox®. Cette chute de prix est en avant-goût de l'arrivée imminente des soldes d'été 2022. Profitez dès à présent de cette offre pour transformer une pièce de votre maison en salle de cinéma.