Logitech G935 : belle baisse de prix sur le casque gamer

Pour les personnes à la recherche d'un casque gamer, le bon plan Amazon qui suit pourrait en intéresser plus d'un. Généralement commercialisé à 129,99 €, le modèle Logitech G935 fait l'objet d'un belle réduction du coté du géant américain du e-commerce. Il est affiché pour une période indéterminée à 89,99 €, soit une réduction non négligeable de 40 €.

Pour beaucoup de gamers, qu'ils soient adeptes de jeux sur PC ou consoles, le son autant que l'image a une place primordiale. Ainsi, celles ou ceux désireux de profiter d'une expérience audiovisuelle optimale lors de leurs sessions de jeu investissent dans un casque audio dédié au gaming. Si vous faites faites parti de ces personnes, sachez que le modèle G935 de Logitech est en ce moment en promotion sur Amazon qui le propose à 89,99 € au lieu de 129,99 € en moyenne soit une réduction de 40 €.

Le casque gaming sans fil de Logitech G935 vise les joueurs en quête d’excellence. Côté design, la marque mise sur un look orienté gaming avec des couleurs flashy et un rétroéclairage un peu gadget mais personnalisable à l’envi. Le son est de qualité. Le casque est en effet compatible avec le son Surround 7.1 DTS:Headphone X 2.0, à calibrer via le logiciel fourni par Logitech.

L’autonomie est un peu limite : on dépasse à peine les 10 heures en désactivant l’éclairage. Néanmoins, on notera que la batterie est amovible. Vous pouvez la mettre recharger et brancher votre casque avec la prise jack en attendant. C’est plutôt appréciable. Enfin, le micro rétractable fonctionne à merveille.

