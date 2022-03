Orange présentera la Livebox 6 le 6 avril 2022, voici la première photo

L’heure de l’annonce officielle de la Livebox 6 approche. Orange vient d’envoyer une invitation à un événement ayant lieu le 6 avril prochain. L’opérateur accompagne le communiqué de la première image officiel de la box, qui laisse apercevoir des éléments en tissus ainsi qu’un mystérieux bouton en forme de lune.

Plus de deux ans après le lancement de la Livebox 5, il est désormais temps de faire place à sa successeure. La Livebox 6 aura du pain sur la planche si elle souhaite égaler son aînée, qui a attiré 1,5 million de nouveaux abonnés en 2021. Le coup d’envoi sera lancé le 6 avril prochain, à 9 heures, d’après une invitation envoyée par Orange. En attendant, l’opérateur a dévoilé une première image mystérieuse de l’appareil.

Plongé dans le noir, ce dernier laisse tout de même apercevoir des côtés en tissu déjà évoqué lors de précédentes fuites. Qu’il s’agisse de protéger ses meubles ou d’y intégrer des enceintes — pour communiquer avec un assistant vocal par exemple — cela reste encore à déterminer. Une LED linéaire orange traverse la partie supérieure de la box, indiquant certainement lorsque celle-ci est activée.

Orange dévoile une première image de sa Livebox 6

Enfin, en regardant de plus près, on devine un bouton affichant une lune, laissant penser à un éventuel mode nuit. On peut imaginer que la box laissera la possibilité de la mettre en veille à certaines heures afin de limiter sa consommation en énergie. Voilà tout ce que l’on peut affirmer pour le moment à propos de la Livebox 6. S’il est très probable qu’Orange la réserve aux abonnés aux offres les plus onéreuses, on ne connaît pas encore son prix exact.

Il en va de même pour ses caractéristiques techniques. À plusieurs reprises, diverses sources ont évoqué la compatibilité de la box avec le WiFi 6E, ce qui permettrait à Orange de rattraper son retard technologique dans le domaine. Côté débit, on devrait bénéficier de 5 Gb/s, contre 2 Gb/s à l’heure actuelle. Enfin, on sait que la Livebox 6 ne sera pas équipée de port xDSL, ce qui veut donc dire qu’elle sera réservée exclusivement aux abonnés fibre.