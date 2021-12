L’iPhone SE 3 pourrait attirer plus d’un milliard d’utilisateurs d’Android

Apple pourrait bien sortir son troisième modèle d’iPhone SE au début 2022. Celui-ci devrait être équipé de la 5G et aurait le potentiel d’attirer plus d’un milliard de nouveaux clients en provenance d’Android, selon un analyste. Une prévision très optimiste… mais qui a du sens.

L’année 2022 pourrait voir Apple sortir un nouvel iPhone SE, son téléphone à prix plus abordable que ses flagships classiques. Sa particularité serait d’être compatible avec les réseaux 5G et de proposer une expérience iPhone à tarif réduit. Un smartphone qui pourrait pousser plus d’un milliard de personnes dans les bras d’Apple, selon un analyste.

C’est un analyste de JP Morgan relayé par Reuters qui l’affirme. Avec cet iPhone SE, la firme de Cupertino s’attaquerait à un énorme marché dominé par Samsung, Huawei ou Xiaomi. Un marché où les consommateurs n’ont pas les moyens de s’offrir un iPhone 13 et choisissent donc un terminal plus abordable pour eux.

L’iPhone SE 3, le terminal qui pourrait attirer 1,4 milliard de consommateurs dans les filets d’Apple

Selon JP Morgan, ce seraient ainsi 1,4 milliard de consommateurs qui pourraient potentiellement migrer de leur téléphone entrée/moyenne gamme vers l’iPhone SE 3. Potentiellement est le mot important ici, puisque ce sera ensuite à Apple de les convaincre de passer à la caisse. Avec l’offre de reprise de votre ancien Android, l’iPhone SE pourrait coûter entre 269 et 399 dollars, selon l’analyste.

Plus encore, 300 millions de possesseurs de vieil iPhone pourraient renouveler leur terminal à moindre coût avec ce SE. Bref, un smartphone qui a un énorme potentiel de séduction pour bon nombre de consommateurs.

L’iPhone SE 3 devrait être présenté dans quelques mois : en mars 2022, selon les dernières fuites. Le terminal serait équipé d’une dalle LCD (la dernière pour Apple) de 4,7 pouces. A l’intérieur, nous devrions trouver un processeur A15 Bionic conçu par Apple, soit le même SoC qui équipe actuellement les iPhone 13. Bien entendu, sa principal force sera d’embarquer la 5G, argument de poids en 2022.

Pour rappel, le tout premier iPhone SE est sorti en 2016 et a été un immense succès. Un deuxième modèle est sorti en 2020 et a connu le même destin. Il y a donc fort à parier que la troisième itération du terminal soit également synonyme de réussite pour la firme de Cupertino.

Source : Reuters