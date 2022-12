Apple n’arrive vraiment pas à écouler ses iPhone 14 Plus

Les iPhone 14 se vendent mal, et les iPhone 14 Plus pas du tout. L’iPhone de base avec un grand écran ressemble de plus en plus à un accident industriel. La sortie des iPhone 15 sera peut-être le théâtre d’un grand remaniement chez Apple.

Apple n’arrive pas à écouler les iPhone 14 Plus. Malgré des prix les réservant à la clientèle la plus fortunée, ses téléphones haut de gamme, les iPhone 14 Pro et Pro Max remportent un succès indéniable. La firme de Cupertino pensait, à tort, séduire les foules avec une version grand écran de son iPhone « de base ». Nombre d’observateurs estiment que la différence de prix entre les iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Plus joue en la défaveur de ce dernier.

Non seulement l’iPhone 14 Plus ne bénéficie pas des innovations dont jouissent les iPhone 14 Pro telles que la Dynamic Island, mais de plus, il est propulsé par un le même processeur A15 que l’iPhone 13 Pro Max, le téléphone que nous qualifiions de « presque parfait ». De ce fait, pour nombre d’internautes, mieux vaut acheter un iPhone 13 Pro Max d’occasion plutôt qu’un iPhone 14 Plus neuf.

La demande en iPhone 14 baisse d’un mois à l’autre, vivement l’iPhone 15…

Nous le disions dans nos colonnes, l’iPhone 14 Plus fait le nécessaire et le suffisant. Ce n’est pas un mauvais appareil : son design est soigné, l’écran est excellent, ses performances sont bonnes… mais pas plus. Cette tiédeur se traduit dans les chiffres de ventes mondiales de l’appareil. Selon Digitimes, les revenus de Pegatron, l’entreprise qui fabrique les iPhone 14 et les iPhone 14 Plus, ne cessent de baisser de mois en mois. En novembre, la société taïwanaise déclare que son chiffre d’affaires a chuté de 28,3 %.

Digitimes souligne que l’iPhone 14 Plus est sorti plus d’un mois après ses camarades de promotion. Ce retard au lancement lui a été fatal. Les clients ont eu le temps de découvrir les iPhone 14 Pro et leurs fonctionnalités exclusives. Lorsqu’ils ont constaté que les iPhone 14 n’en bénéficieraient pas et que leur rapport qualité/prix n’était pas si intéressant, ils s’en sont détournés. Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus ressemblent de plus en plus à une génération perdue. En 2022, ils ne représentent que 36 % des ventes de smartphones d’Apple. Les rumeurs concernant les iPhone 15 commencent déjà à nous parvenir. Le bruit court qu’Apple prépare un iPhone 15 Ultra avec un châssis en titane.

Source : Digitimes