iPhone 9 : une vidéo de prise en main dévoile son design à l’ancienne

L’iPhone 9 continue de faire parler de lui. Plusieurs semaines avant la keynote de présentation, une vidéo de prise en main est venue lever le voile sur le design à l’ancienne du smartphone. Sans surprise, cette édition est en effet très proche de l’iPhone 8 lancé en 2017.

L’iPhone 9 est apparu dans une vidéo de prise en main publiée sur TikTok, l’application de partage de vidéos prisée des plus jeunes. La courte séquence, visiblement tournée par un internaute chinois, a rapidement été partagée sur d’autres réseaux sociaux, dont Twitter.

Larges bordures, bouton Home et capteur photo unique…Apple recycle le look des anciens iPhone

La vidéo coïncide globalement avec les précédentes fuites apparues sur la toile concernant l’iPhone 9, aussi appelé iPhone SE 2. Comme prévu, le smartphone reprend le design des anciens iPhone d’Apple. On y retrouve de larges bordures, surtout au dessus de l’écran, un lecteur d'empreintes digitales Touch ID logé dans le bouton Home et un cadre en aluminium plat et anguleux.

Ce châssis rappelle beaucoup les iPhone 4, 4s, 5 ou encore 5S. Jusqu’ici, les fuites tablaient pourtant sur un châssis courbé similaire à celui des iPhone 6,6S, 7 et 8. Néanmoins, on ne serait pas étonné qu’Apple se dirige finalement dans cette direction. Après tout, Cupertino devrait d’ailleurs s’inspirer du design de l’iPhone 4 pour ses futurs iPhone 12. Au dos de l’iPhone 9, on notera la présence d’un capteur photo unique placé dans le coin gauche et l’absence de port jack.

Pour l’heure, on ne peut évidement pas retrouver la provenance exacte de la vidéo ni être certain qu’il s’agisse bien de l’iPhone 9. Il n’est donc pas impossible que ce soit simplement un ancien iPhone ayant été customisé ou encore une copie chinoise sous Android. On vous invite donc à prendre cette fuite avec du recul. Pour rappel, Apple présenterait les iPhone 9 le 31 mars 2020 lors d’une keynote.