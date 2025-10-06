L’iPhone 17 Pro Max échoue à battre le Galaxy S25 Ultra dans ce test de vitesse, la preuve en vidéo

Lequel de l'iPhone 17 Pro Max et du Galaxy S25 Ultra est le plus rapide au test de l'ouverture d'applications ?

Dans notre test complet de l'iPhone 17 Pro Max, nous avons trouvé de nombreuses qualités au nouveau smartphone le plus haut de gamme d'Apple. Mais malgré une puce A19 Pro qui tient largement la route, nous avions toutefois relevé des performances qui seraient bientôt dépassées. Longtemps très en avance en matière de puissance brute par rapport à la concurrence Android, cette dernière revient très fort. Qualcomm a impressionné avec son Snapdragon 8 Elite Gen 5, et Samsung devrait redresser la tête avec son Exynos 2600.

Si l'iPhone 17 Pro Max est un champion des benchmarks, qu'en est-il de ses performances en conditions d'utilisation réelles ? La chaîne YouTube PhoneBuff l'a mis à l'épreuve dans un test de vitesse, le comparant au Galaxy S25 Ultra de Samsung. Dans cette épreuve, les vitesses d'ouvertures d'applications populaires sont mesurées. D'abord pour un premier lancement de chaque app, puis pour une seconde ouverture, pour prendre en compte les capacités de la mémoire. Les manipulations sont automatisées et réalisées par un robot pour plus de précision.

L'iPhone 17 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra, deux smartphones très performants

À ce petit jeu, c'est le Galaxy S25 Ultra qui sort gagnant. Lors du premier tour, il a ouvert les 16 applications sélectionnées dans le cadre de ce comparatif (dont Facebook, Word, Spotify, Disney+, Amazon, l'appareil photo natif…) en 14 secondes de moins que l'iPhone 17 Pro Max (environ 2m02s contre 2m16s).

Lors du second tour, les temps de chargement sont bien sûr beaucoup plus courts grâce à la mémoire des smartphones. L'iPhone 17 Pro Max se montre ici à son avantage, prenant deux secondes d'avance sur le Galaxy S25 Ultra, en moins de 50 secondes pour les deux appareils. L'écart est quasi imperceptible pour l'utilisateur, et on peut penser que Samsung va faire encore mieux dans quelques mois avec la sortie de son Galaxy S26 Ultra.

Pour ce test, les écrans ont été calibrés à 200 nits avec la luminosité automatique désactivée et les mobiles étaient placés à égale distance d'un point d'accès Wi-Fi, ainsi que dans un environnement à température contrôlée, pour évoluer dans les mêmes conditions.