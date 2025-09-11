iPhone Air contre Galaxy S25 Edge ? Voici celui qui écrase l’autre aux tests de puissance

Les performances du nouvel iPhone Air viennent d’être évaluées. Mais face au Galaxy S25 Edge, le modèle d’Apple prend déjà du retard. Même le futur Galaxy S26 semble mieux armé que l’iPhone 17.

Chaque nouvelle génération de smartphones relance la compétition entre Apple et Samsung. L’arrivée de l’iPhone 17 et de l’iPhone Air devait montrer les progrès réalisés par la marque à la pomme. Mais la confrontation avec le Galaxy S25 Edge met en évidence un écart qui pourrait surprendre les amateurs de puissance.

Les premiers tests de performances de l’iPhone Air, équipé de la puce A19 Pro, ont été publiés sur Geekbench. En simple cœur, le smartphone atteint 3 674 points, ce qui en fait un appareil très rapide dans certaines tâches. Mais en multi-cœur, le score plafonne à 8 824 points. Le Galaxy S25 Edge, avec son Snapdragon 8 Elite, obtient 3 093 points en simple cœur et surtout 9 802 points en multi-cœur, ce qui lui permet de prendre l’avantage global.

Le Galaxy S25 Edge passe devant l’iPhone Air dans les tests de puissance

Ces résultats montrent que si l’iPhone Air reste performant en calcul simple, il est moins efficace lorsque plusieurs cœurs sont sollicités simultanément. Dans les usages modernes, où les applications et jeux exploitent de plus en plus la puissance multi-cœur, cet écart pourrait être notable.

L’avance du Galaxy S25 Edge montre aussi les progrès réalisés par Qualcomm avec son Snapdragon 8 Elite, qui surpasse la puce d’Apple sur plusieurs scénarios de test. Cet écart rappelle la tendance observée ces dernières années où les Galaxy haut de gamme s’imposent régulièrement face aux iPhone dans les benchmarks multi-cœurs.

La comparaison ne s’arrête pas là. Les premières données sur le futur processeur Exynos 2600, qui équipera les Galaxy S26, montrent un score encore supérieur : 3 309 points en simple cœur et 11 256 points en multi-cœur. Si ces résultats se confirment, Samsung pourrait prendre une avance nette sur Apple en matière de performances globales. L’iPhone Air, qui devait représenter une alternative plus fine et plus abordable, semble déjà dépassé face à la concurrence. Reste à voir si la firme de Cupertino compense ce retard avec l’optimisation logicielle et l’efficacité énergétique de son nouvel iOS.