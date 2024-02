L’iPhone 16 s’inspirerait d’un ancien modèle pour son module photo

D'après les dernières informations obtenues par un leaker fiable, Apple pourrait bien s'inspirer d'un de ses anciens smartphones pour concevoir le module photo arrière des iPhone 16 et iPhone 16 Plus.



Ce n'est pas parce que les iPhone 15 sont sortis il y a peine 5 mois au moment de la publication de cet article qu'on ne peut pas parler de son successeur. L'année 2024 vient tout juste de commencer et déjà les rumeurs et spéculations fusent sur l'iPhone 16. Globalement, on ne s'attend pas à une révolution par rapport au dernier modèle en date. Il faudra sûrement se contenter d'un affinage de la formule, mais il devrait être plus ou moins marqué selon là ou l'on regarde. À ce niveau-là, les capteurs photos de la face arrière pourraient en effet nous surprendre.

Pour rester dans la course des meilleurs photophones, l'iPhone 16 va devoir faire évoluer son module photo, relativement inchangé depuis quelques années. Et selon les dernières informations du leaker Majin Bu, cela pourrait passer par un changement de design radical. Enfin, pas tant que ça, puisqu'il s'inspirerait directement de celui d'un smartphone Apple sorti il y presque 7 ans : l'iPhone X. D'après l'internaute, les 2 capteurs photos arrière des iPhone 16 et 16 Plus pourraient s'aligner à la verticale pour prendre la forme d'une pilule. L'ensemble ressortirait légèrement de la façade.

Apple ne reproduirait donc pas le placement en diagonale des iPhone 15 et 15 Plus actuels. Ce n'est pas qu'une question d’esthétique puisque cela implique différentes possibilités techniques. Positionnés l'un sous l'autre, les capteurs photo des iPhone 16 pourraient enregistrer des vidéos spatiales. Une fonctionnalité actuellement réservée aux iPhone 15 Pro et Pro Max.

Lire aussi – iPhone 16 : le nouveau bouton de capture fera bien plus que de prendre de simples photos

Pour rappel, une vidéo spatiale peut être lue en 3 dimensions dans le casque Apple Vision Pro. Si la rumeur se confirme, ça voudrait dire que la firme souhaite ramener ses modèles de base au niveau des plus hauts de gamme, du moins sur cette fonctionnalité. Apple a encore largement le temps de changer d'avis cela dit.

iPhone 16 new information (Rumor)

The size of the 16 Pro models, while many other sources are saying that the size has increased, I am seeing that the 16 Pro Max will have no change, at least that is what I am currently seeing. With no accurate measurements, I cannot guarantee,… pic.twitter.com/uUJjMVikK9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 4, 2024