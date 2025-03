L’iPhone 16 est en promo à moins de 715€ aujourd’hui seulement chez Rakuten !

Aujourd’hui seulement, Rakuten casse les prix sur l’iPhone 16 vert et le MacBook Air M4 ! Profitez de réductions exclusives avec des codes promo à ne pas manquer. On vous dit tout !

l'iPhone 16 vert

iPhone 16 : Un concentré d’innovation et de puissance

L’iPhone 16 continue d’élever l’expérience utilisateur avec son système photo avancé, sa puce A18 ultra-puissante et son design résistant.

Appareil photo 48 Mpx : Capturez des clichés d’une qualité exceptionnelle grâce au téléobjectif 2x et à l’ultra grand-angle.

: Capturez des clichés d’une qualité exceptionnelle grâce au téléobjectif 2x et à l’ultra grand-angle. Commande de l’appareil photo : Ajustez exposition, zoom et profondeur en un instant pour des photos toujours réussies.

: Ajustez exposition, zoom et profondeur en un instant pour des photos toujours réussies. Puce A18 : Une performance boostée pour une fluidité inégalée et une autonomie prolongée.

: Une performance boostée pour une fluidité inégalée et une autonomie prolongée. Design en aluminium et verre teinté dans la masse, avec protection Ceramic Shield.

dans la masse, avec protection Ceramic Shield. Autonomie améliorée et recharge rapide MagSafe jusqu’à 50 % en 30 minutes.

et recharge rapide MagSafe jusqu’à 50 % en 30 minutes. Bouton Action personnalisable pour un accès instantané à vos fonctionnalités préférées.

En plus d’être un smartphone ultra-performant, l’iPhone 16 offre iOS 18 pour encore plus de personnalisation et de sécurité.

Un autre bon plan pour les fans d’Apple : le MacBook Air M4 à prix réduit sur Rakuten

Si vous êtes un adepte de la marque à la pomme, Rakuten propose aussi une offre exclusive sur le MacBook Air M4. Grâce au coupon CLUBR30, vous bénéficiez d’une réduction immédiate sur ces nouveaux modèles :

MacBook Air M4 : puissance et légèreté au rendez-vous

Avec la puce M4, ce MacBook Air affiche des performances exceptionnelles et une autonomie allant jusqu’à 18 heures. Parfait pour les professionnels, étudiants ou créateurs, il propose :

Design ultra-fin et léger , avec un châssis en aluminium recyclé.

, avec un châssis en aluminium recyclé. Neural Engine avancé pour des capacités d’intelligence artificielle plus poussées.

pour des capacités d’intelligence artificielle plus poussées. Écran Liquid Retina avec une colorimétrie éclatante et un contraste parfait.

avec une colorimétrie éclatante et un contraste parfait. Charge MagSafe rapide et connectivité Thunderbolt 4.

et connectivité Thunderbolt 4. Magic Keyboard rétroéclairé avec Touch ID pour un accès sécurisé.

