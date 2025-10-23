Cette offre à durée limitée fait chuter le prix du MacBook Air M2 à moins de 700 € !

Le MacBook Air M2 est proposé à moins de la moitié de son prix de lancement. Si vous recherchez un MacBook performant et récent sous la barre des 700 €, cette offre à durée limitée est une véritable aubaine.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le MacBook Air M2, sorti en 2022, a vu son prix baisser progressivement depuis son lancement. Ces derniers mois, on le retrouve régulièrement en promotion à des prix encore plus accessibles. Mais grâce à une offre exceptionnelle proposée dans le cadre des 10 ans de Certideal, l’ordinateur portable Apple passe à moins de 700 €.

MacBook Air M2 à 689 €, l’offre à ne pas manquer !

Pour rappel, le MacBook Air M2 avait été lancé 1499,99 €. Il est affiché à 729,99 € sur le actuellement sur le site de Certideal, spécialiste français du reconditionné premium. Malgré ce prix déjà très attractif, le site propose une réduction supplémentaire de 40 € avec le code MACDAY. Ce code est valable sur tous les MacBook jusqu’au 29 octobre 2025.

N’oubliez donc pas de le renseigner au niveau du panier avant de valider votre commande. Le MacBook Air 2022 vous reviendra ainsi à 689,99 €. Cette offre concerne la version avec 256 Go de stockage, dans les coloris gris sidéral, argent et noir.

Pour rappel, tous les iPhone et MacBook de Certideal sont reconditionnés en France, avec des batteries certifiées dans un excellent état. Le site offre par ailleurs une garantie de 30 mois sur le MacBook Air M2.

Pour en venir aux caractéristiques de l’appareil, il est équipé d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces, avec une définition de 2560 x 1664 pixels. La puce M2 offre d’excellentes performances, faisant de ce MacBook un modèle idéal pour tout type d’utilisateurs : les étudiants, les créatifs, ou encore les professionnels qui recherchent un ordinateur puissant et léger.

Il ne pèse que 1,24 kg, avec une finesse de 11,3 mm qui vous permet de le transporter facilement. Son autonomie de 18 heures offre de quoi tenir une journée pleine de travail, sans passer par la case recharge.