iPhone : Apple va devoir remplacer le port Lightning par l’USB-C, l’Europe a tranché !

Les parlementaires européens ont voté en faveur d'une proposition prévue de longue date visant à obliger Apple, et toutes les entreprises technologiques, à adopter l'USB-C comme chargeur commun, et à ajouter une nouvelle exigence concernant une norme pour la recharge sans fil.

L'eurodéputé maltais Alex Agius Saliba a déclaré mercredi que la commission du marché intérieur et de la consommation du Parlement européen a voté 43 voix pour, 2 contre et aucune abstention en faveur de l'adoption de la législation sur les chargeurs communs. La proposition annonce que seul USB-C doit être utilisé en Europe.

Pour justifier cette décision, les parlementaires ont évoqué que les chargeurs mobiles représentaient une grande quantité de déchets électroniques. Ils affirment que les chargeurs d'appareils mobiles génèrent de 12 000 à plus de 14 000 tonnes de déchets électroniques chaque année. Les législateurs estiment qu'un milliard de ces accessoires sont expédiés chaque année rien qu'en Europe. Pour lutter contre cela, certains fabricants tels qu’Apple ou Samsung ont arrêté d’offrir gratuitement des chargeurs avec leurs smartphones. Cette stratégie a d’ailleurs déjà permis à Apple d’économiser 6 milliards d’euros.

Apple pourrait être contraint de passer à l’USB-C en 2024

La commission souhaite que tous les téléphones mobiles, tablettes, casques, lecteurs électroniques, ordinateurs portables de faible puissance, claviers, souris d'ordinateur, écouteurs, smartwatches et jouets électroniques intègrent une connectique USB Type-C dans leurs futurs appareils. Cependant, certains des appareils de la liste, comme les trackers de santé, les montres et d'autres ayant un petit facteur de forme, pourraient être exemptés.

Ainsi, si cette proposition venait à être acceptée d’ici cet été, Apple pourrait donc être contraint d’abandonner le port Lightning de ses iPhone et de passer à l’USB-C. L’accord devra ensuite être examiné par le Parlement et le Conseil européen. Ce dispositif entrerait ensuite en vigueur mi-2024, un délai nécessaire pour transcrire la mesure en droit national des 27 États membres et pour laisser le temps aux fabricants de se mettre en conformité.

Cela fait maintenant plusieurs années que le Parlement européen songe à standardiser les ports de charge afin d’éviter leur multiplication. On ne sait pas si cela pourrait pousser Apple à adopter l’USB-C dans ses smartphones, ou si le géant américain préfèrera passer au 100 % sans fil d’ici là. Sur ce sujet, les nouvelles propositions révisées incluent également un appel à « l'interopérabilité des technologies de recharge sans fil d'ici 2026 ».