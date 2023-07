Galaxy S24 Plus : un benchmark révèle la puissance du Snapdragon 8 Gen 3, l’Europe n’y aurait pas droit

Attendu pour 2024, le Galaxy S24 Plus de Samsung se dévoile dans un benchmark qui révèle son processeur. Une puce puissante dont l'Europe ne profitera peut-être pas.

À chaque année sa nouvelle génération de Galaxy S. En 2024, c'est logiquement la série des Galaxy S24 qui est attendue. Sur les 3 modèles prévus, le S24 Plus fait parler de lui dans un benchmark rempli d'informations intéressantes. Il s'agit ici de la version américaine, dont le nom de code est SM-S926U. Si l'on se base sur les éléments relevés par Geekbench, on peut déduire quel processeur équipera le S24 Plus.

Sans réelle surprise, c'est la puce Snapdragon 8 Gen 3 qu'on l'on attend. Pour rappel, le Galaxy S23 Plus embarque le Snapdragon 8 Gen 2. Côté performances, la différence est assez significative comparée au modèle précédent en terme de scores. 2233 pour la Gen 3 contre 1866 sur un seul cœur, 6661 contre 4945 en multi-cœurs (8 dans les deux cas). On note aussi que le smartphone utilisé dans le benchmark tourne sous Android 14 et possède 8 Go de RAM. On s'attend plutôt à 12 Go une fois le mobile disponible à l'achat.

Le Galaxy S24 Plus aurait un processeur Snapdragon 8 Gen 3, mais pas en Europe

Si les résultats affichés par le processeur Qualcomm nouvelle génération font envie, il ne faut pas oublier qu'il ne sera peut-être pas disponible sur le S24 Plus européen. Historiquement, Samsung équipe ses mobiles de sa puce maison Exynos en Europe, et Snapdragon en Amérique (entre autres). Sauf depuis 2022, avec la généralisation du processeur de Qualcomm sur tous les marchés. Mais récemment, des rapports indiquent qu'Exynos pourrait faire son retour sur le Vieux Continent.

S'ils se vérifient, cela signifie que nous n'aurons pas de Galaxy S24 avec Snapdragon en France. À ce stade, il est prématuré d'affirmer que l'éventuelle version Exynos sera moins performante. On se rappelle tout de même que c'était le cas sur le Galaxy S22, ce qui n'est pas de bonne augure pour les S24. Reste la possibilité que la puce de Samsung n'intègre que le S24 standard et pas les déclinaisons Plus et Ultra.

Source : MySmartPrice