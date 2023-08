Le télescope spatial européen à la recherche de matière noire prend de premières images surprenantes

Un télescope spatial européen a capturé des galaxies et des étoiles scintillantes dans ses premières images après un voyage d'un million de kilomètres depuis la Terre. Nommé Euclid, sa mission est de faire la lumière sur deux des plus grands mystères de l'univers : l'énergie noire et la matière noire.

Le nouveau télescope spatial européen, Euclid, a renvoyé ses premières images. L'Agence spatiale européenne (ESA) a publié les premières images test prises par le télescope spatial alors qu'il se dirige vers son orbite finale autour de la Terre, située à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre.

Les ingénieurs ont enfin allumé les caméras de l'observatoire de 1,4 milliard d'euros pour entamer une phase de test et ont capturé un large panorama d'étoiles et de galaxies. Une fois bien configuré, Euclid commencera à construire une carte en 3D du cosmos dans le but de déterminer la nature de la matière noire et de l'énergie noire.

Lire également – Un malware se cache dans des images du télescope James Webb

Euclid pourra nous en apprendre plus sur l’univers

Après une phase de mise en service et de vérification des performances de trois mois, qui a débuté après le lancement du télescope en juillet par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis Cap Canaveral en Floride, Euclid passera six ans à observer plus d'un tiers du ciel, offrant un aperçu des 10 milliards d'années écoulées dans l'univers.

Pour l’instant, Euclid nous a déjà offert quelques images surprenantes de notre univers. Selon la NASA, celles-ci montrent déjà « des galaxies spirales et elliptiques, des étoiles proches et lointaines, des amas d'étoiles et bien d'autres choses encore ». L’agence précise que les images en noir et blanc ont été prises par l'instrument de lumière visible (VIS) d'Euclid, qui capturera des images “nettes” de milliards de galaxies afin de mesurer leur forme.

De leur côté, les images rouges ont été prises par l'instrument NISP (Near-Infrared Spectrometer and Photometer), qui mesurera la quantité de lumière émise par les galaxies à chaque longueur d'onde.

Enfin, l’image ci-dessus représente un spectre lumineux individuel d'une galaxie ou d'une étoile. Euclid dispose d'un dispositif appelé “grisme” qui permet de diviser la lumière cosmique en un spectre complet de longueurs d'onde avant d'envoyer les données au NISP. Grâce à ce processus, les scientifiques peuvent déterminer la distance à laquelle se trouve une galaxie donnée, par exemple, ainsi que la composition chimique de cette galaxie.