Sans que l'on sache encore pourquoi, des centaines d'utilisateurs de Windows 10 et 11 rapportent ne pas pouvoir utiliser la fonction “Mettre à jour et arrêter”. Leurs ordinateurs redémarrent à la place.

Windows 11 : cette fonctionnalité de base ne fonctionne plus pour des centaines d'utilisateurs

Contrairement aux bugs Windows 11 documentés assez rapidement, voire immédiatement, par Microsoft, en voici un qui touche plusieurs centaines d'utilisateurs depuis peu, sans que l'on sache d'où il vient. Pire : il est présent sur Windows 10 également, et il n'y a pas vraiment de points communs entre les victimes, comme un numéro de mise à jour qui permettrait de pointer l'origine du problème plus facilement.

Il s'avère que pour ces personnes, la fonction “Mettre à jour et arrêter” du menu Démarrer ne fonctionne tout simplement plus. Lorsqu'elles l'utilisent, l'ordinateur fait bien la mise à jour, mais revient ensuite sur l'écran de connexion à son compte Microsoft, ou sur le bureau s'il n'y pas de mot de passe à taper. Chez certains, cela arrive une fois sur deux. Chez d'autres, systématiquement, et ce même s'ils ont la dernière mise à jour en date d'installée.

Pourquoi la fonction “Mettre à jour et arrêter” ne marche pas

Interrogé par Windows Latest, un ancien développeur de chez Microsoft avance deux hypothèses. La première est assez “classique”. Si vous ne mettez pas à jour votre PC régulièrement et qu'il doit donc en installer plusieurs à suivre, certaines nécessitent un redémarrage avant de passer à la suivante. Dans ce cas, le redémarrage est prioritaire sur l'arrêt de la machine. Une autre cause possible est à chercher du côté de la fonction “Démarage rapide” (Fast Startup). Elle permet de redémarrer plus vite l'ordinateur en stockant des informations dans un fichier lors de l'arrêt.

En cas de malfonctionnement, la fonctionnalité redémarre le PC au lieu de le laisser s'éteindre. Il est intéressant de noter que ce bug existe depuis longtemps et touche périodiquement des utilisateurs au fil des mises à jour de Windows. Pour l'instant, Microsoft n'a pas communiqué d'informations à son propos. Devant l'hétérogénéité des profils des victimes, il est très possible que le bug disparaisse de lui-même lors d'une future MàJ sans être corrigé spécifiquement.