L’iPhone 14 sauve la vie de 3 étudiants perdus au milieu d’un canyon grâce à l’appel par satellite

La fonction d’appel par satellite a de nouveau permis un miracle. L’histoire se passe aux États-Unis, dans l’Utah plus précisément, alors que trois étudiants effectuent une randonnée au cœur d’un canyon. Rapidement, ces derniers se retrouvent coincés dans une profonde bassine, sans réseau pour appeler les secours. Fort heureusement, ils ont réussi à contacter les urgences grâce à l’appel par satellite.

Quelques mois à peine après le lancement de l’iPhone 14, plusieurs témoignages ont émergé pour vanter les mérites de la fonction d’appel par satellite. Il faut dire que cette dernière sauve littéralement des vies. En permettant d’appeler les secours même lorsque l’on ne capte aucun réseau, celle-ci a permis à plusieurs utilisateurs de se sortir d’une situation, qu’ils se situent en plein Grand Nord ou qu’ils soient tombés en voiture dans un canyon.

L’histoire du jour se déroule également dans un canyon — vous voilà prévenus, si vous prévoyez une randonnée dans l’un de ces joyaux américains. C’est précisément le projet dans lequel se sont lancés trois étudiants américains, dans un canyon situé dans l’Utah. Au départ, tout se déroule comme prévu pour ces derniers. Mais rapidement, le scénario tourne à la catastrophe lorsqu’ils tombent sur des bassines bien plus profondes que ce à quoi ils s’attendaient.

Ils évitent une morte certaine grâce à l’appel par satellite de l’iPhone 14

« Nous pensons que l’hiver particulièrement humide de l’Utah a quelque peu modifié le canyon, ce qui a donné lieu à un scénario beaucoup plus difficile que ce à quoi nous étions préparés », explique l’un d’eux. Après être parvenus à traverser l’une de ces bassines, ils se retrouvent coincés dans une autre bien trop profonde pour en sortir. Alors que l’eau leur arrive alors au niveau des épaules, ils tentent pendant plusieurs heures de s’extirper de la zone. Sans succès.

« J’ai subi un choc hypothermique, j’ai commencé à paniquer et à geler, et mes deux compagnons m’ont vu et se sont inquiétés », continue l’étudiant. Bien évidemment, leurs smartphones ne captent aucun signal leur permettant d’appeler les secours. Mais, après un certain temps, ils remarquent qu’un satellite s’aligne sur leur position toutes les 20 minutes. Les voilà sauvés : il n’a plus fallu qu’à utiliser l’iPhone 14 et sa fonctionnalité d’appel par satellite pour contacter les services d’urgence locaux.

