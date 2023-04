L’iPhone 15 Pro Max pourrait de nouveau s’imposer en photo avec son capteur géant

Le module photo de l’iPhone 15 Pro Max se dévoile encore un peu plus. Cette fois, le leaker Ice Universe nous révèle qu’il s’agira d’un modèle différent de celui qui équipe l’iPhone 14 Pro Max, puisqu’il s’agira du Sony IMX903, un capteur géant de 1/1,14 pouce. De quoi s’imposer face au meilleur de la concurrence ?

Jusqu’à maintenant, les fuites autour de l’iPhone 15 ont certes été nombreuses, mais elles n’ont fait qu’égratigner la surface de ce qui nous attend réellement avec le prochain smartphone d’Apple. Outre le design et quelques mauvaises nouvelles sur le prix, nous ne savons finalement que peu de choses sur le modèle Pro Max à venir. Mais c’est sans compter sur le leaker Ice Universe qui a toujours une petite fuite sous le coude.

Sur Twitter, celui-ci a donc révélé le capteur principal qui équipera le prochain flagship du constructeur. Selon lui, l’iPhone 15 Pro Max serait ainsi doté du Sony IMX903, un capteur géant de 1,14 pouce. À titre de comparaison, l’iPhone 14 Pro Max est équipé du Sony IMX803 de 1/1,28 pouce. Le capteur de son successeur sera donc bien plus gros, ce qui lui permettra de capturer plus de lumières et de détails sur ses images.

L’iPhone 15 Pro Max mise sur un gros capteur pour devenir roi de la photo

Qui plus est, Ice Universe semble indiquer que les performances de ce capteur se rapprocheraient de celle d’un capteur d’un pouce, tel que celui que l’on peut trouver sur le Xiaomi 13 Ultra pour ce ne citer que lui. Autrement dit, tout porte à croire qu’Apple compte s’attaquer frontalement à la concurrence sur le domaine de la photo, notamment les meilleurs photophones du moment.

Pour l’heure, nous ne pouvons évidemment pas nous prononcer sur les performances réelles de ce capteur et il convient d’attendre les premiers tests pour constater de quoi il en retourne réellement. Néanmoins, force est de constater que l’iPhone 15 Pro Max s’annonce pour le moment très prometteur. Il faudra attendre de prochaines fuites pour confirmer ces prévisions.