Apple : l’iPhone domine le marché mondial de l’occasion avec près de 50 % des ventes

En ces temps de crise économique, le marché des smartphones d’occasion se porte au mieux, sauf en Chine, où les ventes de téléphones de seconde main ont connu une baisse notable en 2022. Partout ailleurs, si l’on en croit l’institut Counterpoint, les ventes ont augmenté de 5 %.

Dans le domaine des smartphones, sur le marché du neuf comme de l’occasion, les deux mêmes acteurs se partagent toujours la part du lion. En effet, malgré une demande faible, Samsung est redevenu numéro un des ventes d’appareils neufs au premier trimestre 2023, talonné de près par la firme de Cupertino. En revanche, lorsque l’on parle d’appareils de seconde main, la marque à la pomme écrase la concurrence de tout son poids : presque la moitié des smartphones d’occasion revendus dans le monde en 2022 sont siglés Apple (49 % précisément).

À lire — Ventes de smartphones : voici le top 10 des modèles les plus populaires en 2022

Selon le rapport de Counterpoint Research, les ventes mondiales de smartphones d’occasion se portent très bien, avec une croissance de 5 %. Ce chiffre aurait même pu être bien plus impressionnant si la consommation en Chine n’avait pas été freinée par la crise du Covid-19 et les restrictions mises en place par Pékin. Dans ce contexte, ce sont l’Inde et les pays d’Amérique latine qui ont contribué à la progression des ventes, avec une croissance de 19 % et 18 % dans chacune de ces régions.

Les iPhone sont les smartphones les plus recherchés sur le marché de l’occasion

Les ventes d’iPhone d’occasion ont augmenté de 16 % sur une année glissante, ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Apple, puisque ces achats se font au détriment d’un produit neuf et ne rapportent donc rien à la compagnie de Cupertino. Ces statistiques confirment en tout cas que l’iPhone reste l’appareil qui conserve le mieux sa valeur avec le temps.

Selon les analystes de Counterpoint, « Apple est la marque qui connaît la plus forte croissance dans les secteurs de l’occasion et du reconditionné au niveau mondial. Cette demande affecte les ventes de nouveaux iPhone et les revenus des services sur de nombreux marchés ».