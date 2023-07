L’iPhone 14 sauve encore une vie après que son propriétaire plonge dans le vide en voiture

Un Américain a vu sa vie sauvée par son iPhone 14 qui, grâce à sa fonctionnalité d’appel par satellite, a pu appeler les secours après un grave accident de voiture. Celui-ci était tombé d’une falaise de plus 120 mètres de haut, dans une zone où le signal ne passait plus.

Apple n’avait pas menti lors de sa présentation, en disant que sa fonctionnalité d’appels par satellite présente sur les iPhone 14, pouvait littéralement sauver des vies. Depuis de son déploiement, on ne compte plus les histoires d’utilisateurs malchanceux se retrouvant dans des situations dramatiques, et dont le sort leur a été favorable précisément parce qu’ils ont pu appeler les secours. Ce vendredi 21 juillet, un autre homme en a fait l’expérience.

Alors qu’il roulait sur le Mont Wilson, en Californie, l’automobiliste perd subitement le contrôle de son véhicule. La chute est terrible : quelques secondes plus tard, le voilà 120 mètres plus bas, en bien mauvais état. Pour ne rien arranger, la zone dans laquelle il se trouve ne lui permet pas de capter le moindre signal. La suite, vous la connaissez : fort heureusement, le malheureux était doté d’un iPhone 14.

Après une chute de 120 mètres, il appelle les secours grâce à son iPhone 14

Aux alentours de 22 h 30, la police de Los Angeles reçoit un appel les alertant de la situation. Les secours se dirigent alors immédiatement sur les lieux du crash, où ils découvrent un homme prisonnier de sa voiture, avec une vilaine hémorragie au niveau du crâne. « Je pense que si nous n’avions pas eu ces informations de localisation en temps voulu, il se serait probablement vidé de son sang. Je n’ai cessé de lui répéter qu’il avait eu de la chance », raconte Mike Leum, membre de l’équipe de secours.

Steve Goldsworthy, chef d’escouade, est formel : sans l’appel d’urgence rendu possible grâce à son iPhone 14, le conducteur y aurait laissé la vie. « La localisation que nous avons obtenue grâce à l’activation de l’iPhone était exacte. Il s’agissait en fait de son téléphone qui appelait à l’aide en son nom. » Sans cette dernière, il aurait fallu plusieurs jours aux secouristes pour retrouver la trace du blessé.

