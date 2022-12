L’iPhone 14 Plus fait un flop, le classement AnTuTu de novembre 2022, c’est le récap’ de la semaine

Apple ne vend pas son iPhone 14 Plus, AnTuTu dévoile son top 10 des smartphones les plus puissants de novembre, Android 13 se met à jour sur plusieurs gammes de Pixel, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, AnTuTu a présenté son classement des smartphones les plus puissants du mois de novembre 2022 et Asus conserve sa place sur la première et la deuxième marche. Alors que l’iPhone 14 Plus peine à se vendre, certains Pixel bénéficient de la mise à jour Android 13 QPR2. Le designer Waqar Khan partage une vidéo d’un smartphone rappelant le Cybertruck de Tesla et le site FiveThirtyEight annonce l’Argentine comme grande gagnante de la Coupe du monde 2022.

L’iPhone 14 Plus ne trouve pas son public

Malgré un design soigné, un bel écran et de bonnes performances, l’iPhone 14 Plus ne se vend pas. Alors que les modèles 14 Pro et Pro Max séduisent les foules, Apple ne parvient pas à écouler les stocks de son iPhone grand écran. Ce n’est pas un mauvais produit, toutefois il n’apporte rien d’exceptionnel par rapport aux autres téléphones de la gamme.

Lire : Apple n’arrive vraiment pas à écouler ses iPhone 14 Plus

Découvrez les smartphones les plus puissants du mois de novembre selon AnTuTu

AnTuTu a levé le voile sur son top 10 des smartphones les plus puissants du mois de novembre 2022. Alors que les ROG Phone 6 et 6 Pro d’Asus conservent leurs places sur les deux premières marches du podium, le ZenFone 9 atteint la troisième place du classement. Si vous souhaitez connaître le classement complet du mois de novembre, n’hésitez pas à jeter un œil à notre actu dédiée.

Lire : AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de novembre 2022

Selon FiveThirtyEight, l’Argentine sortira gagnante de la Coupe du monde 2022

La finale de la Coupe du monde 2022 aura aujourd'hui et opposera l’Argentine à la France. Si nous espérons une victoire des bleus, le site FiveThirtyEight ne semble pas voir la France soulever la coupe. En effet, le supercalculateur a partagé ses pronostics et il semblerait que l’Argentine ait 37% de chances de l’emporter ce dimanche.

Lire : France, Maroc, Argentine ou Croatie, un supercalculateur sait déjà qui va gagner la coupe du monde 2022

La mise à jour pour Android 13 QPR2 est enfin disponible

Si vous êtes en possession d’un Pixel 4, Pixel 5, Pixel 6 ou Pixel 7, vous serez ravis d’apprendre que la mise à jour d’Android 13 baptisée QPR2 (Quarterly Platform Release) est désormais disponible. Le développeur Mishaal Rahman a partagé l’ensemble des changements : nouveau design, sonneries enrichies ou encore spatial audio, la mise à jour promet de simplifier la vie des utilisateurs.

Lire : Les Pixel reçoivent une mise à jour exclusive : voici la liste des nouveautés

Découvrez la vidéo du Cyberphone

Le youtubeur et designer de smartphones Waqar Khan a récemment partagé une vidéo dans laquelle on découvre le Cyberphone, un téléphone mobile largement inspiré du Cybertruck de Tesla. Sur le smartphone, dont le design anguleux rompt avec la tendant des appareils arrondis, est imprimé le logo de Tesla. Reste à savoir si Elon Musk prévoit réellement de lancer son propre smartphone.

Lire : Tesla : le Cyberphone est un smartphone carrément inspiré du Cybertruck, découvrez-le en vidéo

Nos tests de la semaine

Oppo Find N2 : un smartphone impressionnant dont la France sera privée

Oppo a profité des Inno Days 2022 pour officialiser le Find N2. Malheureusement, ce smartphone haut de gamme ne sera pas commercialisé en France. Nous avons toutefois eu l’occasion de le prendre en main et de découvrir son joli design compact et sa fiche technique complète des plus impressionnantes. On vous dit tout dans notre actu dédiée !

Lire : Prise en main Oppo Find N2 : quel dommage qu’il n’arrive pas en France !

Acer Swift 5 (2022) : un ultra-portable très séduisant

Design élégant, finitions impeccables, autonomie correcte et bonne puissance, Acer propose ici un ultra-portable intéressant, même si Acer aurait pu ajouter davantage de fonctionnalités originales. Si le trackpad est un peu petit, on aime beaucoup le clavier du Swift 5, mais également sa connectique complète.

Lire : Test Acer Swift 5 (2022) : un ultra-portable plaisant, mais sans folie

The Witcher 3 Next-Gen : le jeu est enfin disponible et on l’adore

Si l’on oublie les nombreux bugs signalés sur PC et consoles, The Witcher 3 next-gen donne un bon coup de jeune au jeu culte de CD Projekt RED et devrait régaler les fans. On apprécie cette refonte graphique solide, et les retouches particulièrement appréciables de l’interface, du gameplay et de la caméra. À noter que si vous possédiez déjà le jeu original, la mise à jour next-gen sera gratuite.

Lire : Test The Witcher 3 Next-Gen : Geralt revient au meilleur de sa forme sur PS5 et Xbox Series X